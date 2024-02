Ponen en venta en Hotel Caribe Hilton en San Juan

La empresa Park Hotels & Resort Inc. continúa explorando la venta del icónico Hotel Caribe Hilton en San Juan, el cual está bajo su propiedad.

Según reportó el medio especializado en negocios, News is My Business, el hotel propiedad de Park Hotels & Resort Inc. y administrado por Hilton Worldwide se encuentra en disponible en el sitio web de corredores de bienes raíces CBRE and JLL. En la publicación de destaca que el hotel tiene potencial desarrollo adicional para la industria hotelera o residencial.

“Este complejo histórico tiene varias características distintivas que lo hacen destacar entre otros activos en el mercado, como una experiencia protegida frente a la playa, el mayor espacio para reuniones de cualquier hotel en San Juan y una reciente renovación de más de $160 millones”, lee la publicación en CBRE and JLL y reportada por News is My Business.

En agosto del año 2022 el medio Bloomberg también reportó que Park Hotels & Resort había puesto en venta el hotel por más de $200 millones. En esta ocasión no se ha indicado cuánto se está solicitando en la venta del icónico hotel.

El Hotel Caribe Hilton fue inaugurado el 9 de diciembre del 1949. En el año 2017 tuvo que ser cerrado por 15 meses debido a los daños provocados por el huracán María. En ese momento se tuvo que realizar una inversión de $100 millones para la restauración del hotel.

El edificio a pasos de la zona histórica de San Juan y frente al Océano Atlántico cuenta con 634 habitaciones y 18 suites de 676 pies cuadrados a 2052 pies cuadrados. Además cuenta con establecimientos como Morton’s Steakhouse, Mojito’s Caribbean Fusion, Rustica Ristorante, Caribar & Caribar Terrace, Nectar Del Caribe, Lola’s Puerto Rican Cuisine, Baqua, Ice Cream & Cookie Co. y Starbucks, según indica la publicación en CBRE and JLL.