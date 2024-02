Policía de Haití mata a 5 agentes armados de protección ambiental durante protestas

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — La policía mató el miércoles a cinco agentes de protección ambiental que estaban armados en la capital de Haití, durante el tercer día consecutivo de protestas que han paralizado al país ante las crecientes exigencias para que el primer ministro Ariel Henry presente su renuncia.

El enfrentamiento entre la policía y los agentes de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas se registró en la comunidad Laboule de Puerto Príncipe, informó Lionel Lazarre, director del sindicato policial conocido como Synapoha, en declaraciones a The Associated Press. Lazarre no estuvo en el lugar de los hechos, pero dijo que recibió un informe sobre el tiroteo de parte de los agentes involucrados. En un principio señaló que habían muerto cuatro agentes, pero más tarde actualizó la cifra.

Afirmó que los agentes de protección ambiental comenzaron a disparar después de que la policía les ordenó que bajaran sus armas, lo que provocó la respuesta de la policía. La AP no pudo verificar de manera independiente la declaración, y no se pudo contactar de inmediato a la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas para comentar al respecto.

La división ambiental ha estado recientemente bajo el microscopio, después de que sus agentes se enfrentaron con la policía en el norte de Haití.

Un agente de la policía que se negó a identificarse por su nombre y que dijo que no estaba en el lugar de los hechos, pero que recibió informes de los involucrados, confirmó las muertes en una entrevista por separado con la AP.

Garry Desrosiers, portavoz de la Policía Nacional de Haití, no respondió a mensajes en busca de comentarios.

Se pudo ver a la policía remolcando una camioneta con el nombre de la agencia y cuyo parabrisas tenía varios impactos de bala.

También se reportaron enfrentamientos en otras partes de Puerto Príncipe, en los que policías lanzaron gas lacrimógeno y dispararon municiones reales para dispersar a los manifestantes.

Protestas de mayor magnitud tuvieron lugar el martes, el mismo día en que el exlíder rebelde Guy Philippe — quien desempeñó un papel fundamental en el derrocamiento del expresidente Jean-Bertrand Aristide en 2004 — realizó una sorpresiva visita a Puerto Príncipe.

Philippe prometió que estaría el miércoles “en las calles”, pero no se le vio por ninguna parte.

Los haitianos han dicho que querían que el primer ministro dejara el cargo para el 7 de febrero, fecha en que los mandatarios haitianos tradicionalmente prestan juramento. La fecha también tiene un profundo significado histórico en Haití: Ese día, pero de 1986, el exdictador Jean-Claude Duvalier huyó a Francia; y en 1991, Aristide, el primer presidente elegido democráticamente en Haití, fue juramentado.