CEE confirma descalificación de la candidatura de Eliezer Molina para el Senado

Jessika Padilla, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), confirmó la mañana del lunes, la descalificación de la candidatura del activista ambientalista Eliezer Molina Pérez para el Senado de Puerto Rico en las elecciones generales de 2024.

De acuerdo a Padilla, el exaspirante independiente a la gobernación de la isla no entregó algunos documentos a la CEE para sellar su candidatura.

En entrevista con NotiUno 630 AM, la presidenta de la CEE sostuvo que: “Es importante establecer cuál es la diferencia. Debió haberse presentado su intención de aspirar a un cargo público en o antes de la fecha del cierre de las radiaciones”.

Esta añadió que: “Se presentaba la intención de candidatura con su expediente, y ese expediente podía adolecer o le podía faltar algún documento, pero que se hubiese solicitado a las agencias concernidas”.

Los mencionados documentos que alegadamente no fueron entregados por el activista fueron la deuda del CRIM, certificación de deuda con Hacienda y planillas y una prueba de dopaje.

Por su parte, Molina, expresó a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook que irá a los tribunales para insistir en su candidatura.

“Que hagan lo que quieran, nosotros iremos a los tribunales y en los tribunales los vamos a destruir”, expresó Molina quien además no descartó que se le elija en las elecciones del 2024 a través de nominación directa.

Explican por qué dejaron al descertificado Eliezer Molina recoger endosos

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jéssika Padilla explicó el lunes, el por qué se permitió que el aspirante al Senado de forma independiente, Eliezer Molina Pérez, recogiera endosos, a pesar de no haber completado el proceso de documentación.

“El primer paso es la presentación de la intención de aspirar un cargo político. En esa intención de aspirar a un cargo político, el sistema lo identifica como un aspirante a una candidatura y el modo de recolectar endosos se abre o de accesa o se le da el permiso para acceder en modo recibido, pero ese expediente está condicionado a ser completado. Esto lo que significa es que cuando un aspirante radica su intención para ser aspirante o candidato político ya se le permite la recolecta de los endosos”, dijo Padilla en entrevista radial (NotiUno 630).

“¿Por qué hacemos esto? Porque si en la avalancha de expedientes que recibe la Comisión Estatal de Elecciones para validarse como un candidato oficialmente, yo hago el turno 70 tiene una ventaja el que hizo el primer turno, porque dependiendo de que se le evalúe o no el expediente, ya yo tengo un primer turno para empezar a recoger endosos. Así que no se hace de esa manera. Yo abro la plataforma en un asentado condicionado, a que se cumpla todos los endosos para poder te validar o certificar como candidato y que se pueda validar ese expediente. No obstante, el sistema de endosos sí se abre en modo recibido condicionado a que ese expediente esté completo”, añadió.

Estos son los aspirantes que se colgaron tras no conseguir endosos

Al mediodía del pasado 31 de enero de 2024, concluyó el plazo para que quienes buscan cargos electivos, entreguen el 50 % de los endosos requeridos por ley para seguir en el proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tanto para las primarias de junio como para las elecciones generales de noviembre.

Según datos de la CEE, para el escaño de la gobernación tres candidatos quedaron fuera de la carrera electoral. Ellos fueron Víctor Luis Medina Cruz, quien aspiraba de manera independiente; Carlos Cintrón Rivera, el cual no acumuló ni un endoso y la licenciada Ada Norah Henriquez quien se desafilió del Proyecto Dignidad (PD) y buscaba la gobernación de forma independiente.

En la búsqueda por la comisaría residente en Washington, Melín Sotirou Droz quedó fuera de la candidatura ya que no logró llegar ni al 10% de los endosos. No solo los candidatos independientes quedaron fuera, también hay candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) como es el caso de Marigdalia Ramírez Fort quien buscaba aspirar a la comisaría residente en Washington. Ramírez Fort solo logró recaudar poco más de 500 de los 4,000 endosos requeridos por la ley.

Contrario a los que se postulan para la gobernación y a comisionado residente, que se les requiere que para el 31 de enero tengan 4,000 endosos o más, a los que aspiran a la legislatura se les exige unos 1,491 endosos.

En ese caso, el líder comunitario, Jorge Luis Oyola Torres tampoco no llegó al 10% de los endosos para correr por el Senado por acumulación, al igual que el empresario Andrés Rua González con solo 3% de los endosos. Sharon Rodríguez Diaz, quien también buscaba un escaño en el Senado solo obtuvo 16% de los endosos.

En la búsqueda de escaños en la Cámara de Representantes por acumulación quedaron fuera, Yezenia Isis Rosario con un 35 % de los endosos requeridos y Ángel Rafael Pérez Rodríguez con 0 % de los endosos validados.

El recogido de los mismo comenzó el pasado 1 de diciembre. El 15 de febrero los aspirantes deben entregar el restante 50 % de los endosos.

Independientes rumbo a las elecciones

Por otra parte, de los 43 postulantes independientes, 19 alcanzaron o habían sobrepasado el 50% de los endosos necesarios en su búsqueda de cargos políticos.

El aspirante a senador por acumulación, Eliezer Molina, quien recientemente fue víctima de un atentado en su residencia en San Sebastián, presentó y validó los 1,491 endosos requeridos por la ley. Otro candidato independiente, el senador José Vargas Vidot, logró presentar un 119 % de endosos, siendo validado en un 108% por la CEE.

En la misma línea, el representante Luis Raúl Torres, quien aspira a un cargo como representante por acumulación, ha obtenido el 105% de los respaldos y ha sido validado en un 88% por la CEE. Torres destaca como el único de los tres aspirantes independientes en esta categoría que ha cumplido con todos los requisitos del Código Electoral.

De igual forma la ex delegada por la estadidad, Elizabeth Torres, mejor conocida en la redes sociales como “La premisa desarticulada”, logró los endosos necesarios para el día de hoy. Torres busca un escaño en el Senado por acumulación.

Además de estos logros individuales, varios aspirantes independientes a las alcaldías han logrado obtener los respaldos requeridos. Sammy Lugo en Cabo Rojo, Jasmine Negrón en Guánica, Eugenio Vázquez en Maricao, José Francisco Vargas en San Juan y Ricardo Irizarry en Peñuelas superaron el umbral necesario para participar en la lucha electoral.

Señalan problemas en el sistema

Uno de los principales problemas, según Henriquez, es la falta de actualización en la información de la CEE. Según explicó a desactualización impide que electores que votaron en 2020 aparezcan como activos, y la información de las juntas de inscripción permanente no se actualiza en tiempo real. Esta discrepancia ha llevado a situaciones en las que algunos electores que desean endosar a Henriquez no pueden hacerlo debido a la falta de actualización.

“Esto ha ocasionado que muchas veces entre 2 electores que quisieran endosarme 1 lo puede hacer y el otro no, y el problema es que la información que recibimos es que la comisión le toma entre 3 semanas y cuatro semanas poder actualizar esta información, lo cual nos deja entonces sin la capacidad de tomar esos endosos”, dijo la licenciada a Metro Puerto Rico.

Además, señaló que la firma electrónica a veces no coincide con la registrada en la CEE. De igual forma, reveló la falta de respuesta de la CEE ante su solicitud de recolección de endosos en papel. Durante la entrevista en Metro al Mediodía, Henriquez expresó que, más que una simple solicitud, la semana pasada presentaron una propuesta detallada de soluciones ante los desafíos que enfrentan en la obtención de endosos.

“Una de las soluciones podría ser que se pueda endosar en papel a esas personas que son electores nuevos o que se han reactivado y que no aparecen en sistema. Otra solución sería en lugar de tener este límite mañana que se nos permita seguir recogiendo en dos hasta el 15 de febrero de corrido y ahí tendríamos que completar los 8,000 y la cantidad extra para poder compensar cualquier endoso rechazado”, sugirió.