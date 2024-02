Radican medida para prohibir que vehículos bloqueen puntos de recarga eléctrica

El representante novoprogresista, Víctor Parés, presentó un proyecto por petición para prohibir que vehículos de combustión interna se estacionen en un lugar designado para cargar vehículos eléctricos, a menos que sea para recargar la unidad.

“En estos momentos no existen herramientas que la Policía, así como las entidades pertinentes puedan usar para evitar que se bloqueen los estacionamientos de recarga por vehículos que no lo estén usando o por vehículos de combustión. Frecuentemente encontramos que en esos pocos espacios los están ocupando vehículos que no están cargando o que no son eléctricos, impidiendo que otros que necesitan recargar lo puedan usar. Esto es el equivalente a bloquear una bomba de gasolina para un vehículo que no es eléctrico”, dijo el legislador en declaraciones escritas.

“Esta medida busca que, independientemente de si se trata de un vehículo enchufable o no, siempre y cuando no se esté utilizando el punto de recarga, estar estacionado en esa plaza conllevará una multa. Estos estacionamientos están reservados para vehículos eléctricos que estén recargándose. Estos lugares de recarga se les tratara de igual forma que a los estacionamientos reservados para los estacionamientos de impedidos o motocicletas”, añadió.

El Proyecto de la Cámara 2009 añade un nuevo inciso, al Artículo 6.19 de la Ley 22 de 7 de Enero de 2000, mejor conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de establecer esta nueva disposición.

El representate por el Distrito 4 de San Juan anunció en noviembre de que buscará revalidar en el cargo político.