Suspenderán servicio de electricidad en varios municipios por más de diez horas

La compañía responsable de la distribución y transmisión de energía en Puerto Rico, LUMA Energy, informó a través de sus plataformas sociales que varios municipios en el archipiélago podrían quedarse sin luz hoy, sábado, por trabajos en la infraestructura eléctrica.

El consorcio indicó que los clientes en Vega Baja no tendrán luz por 13 horas —de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.— mientras se llevan a cabo proyectos para aumentar la resiliencia de los postes. Las zonas a impactar incluyen la Iglesia Cristiana Río del Jordan en la carretera PR-2 y el sector Ojo de Agua.

“Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, dijo la empresa en su portal web.

Por otro lado, la entidad abundó que lleva a cabo labores en Lajas, Arecibo, Aguada y Bayamón. En el caso de Lajas, los ciudadanos estarán sin el servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m (10 horas), en Arecibo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (10 horas), en Aguada de 8:00 a.m. a 7:30 p.m (11.5 horas) y en Bayamón de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.(9 horas).

Desglose de zonas afectadas hoy, sábado:

Lajas: Las carretera PR-303 y PR-101 en el barrio Llanos

Arecibo: Los residenciales Antonio Márquez Arbona, Manuel Zeno Gandía, Ramón Marín y Trina Padilla de Sanz. Igualmente, las urbanizaciones Extensión San Lorenzo, Ocean View, Regional, Martell, Reparto Márquez, San Lorenzo, Navas, Vistas del Mar Elderly, Alturas del Paraíso, Jardines de Hato Arriba, Los Aires Serenos, Los Corozos, Los Mirasoles, Mirador de Arecibo, Paseos del Prado, Reparto Colina Verde, Valle Colinas, Villa del Sol, Villa Serena y Hacienda Toledo. También, las comunidades Buenos Aires, Rodríguez Olmo, el casco urbano, Parcelas Nuevas, Víctor Rojas 1, Víctor Rojas 2, Barrancas, Cuchi 1, Cunetas, El Tres y Los Mora.

Aguada: Las comunidades San José, Casco urbano, San Francisco, José Chepe Hernández, Polo Díaz, Avilés, Bucare, Capilla, Cesar Ruíz, Cheo Ruíz, Comunidad aislada, David Acevedo, El Salto, Felix Villanueva, García, Hoyo Frío, Ito lópez, Juan 13, La Curva, La Mina, Las Corozas, Las Guabas, La viuda Negrón, Los Matos, Nango Soto, Pablo López, Patricio Vega, Pedro Cáceres, Pedro López, Pepe Rivera, Ramal 115, Sabana, Solares Pabón, Sunny Hills, Traverso, Villa Alameda, Villarrubia, entre otros. Asimismo, las urbanizaciones Alturas de Aguada, Extensión los Lobles, Montemar, Moropó, San Cristóbal, Colinas Vista Verde, Montemar y San Francisco. De la misma forma, los residenciales Francisco Egipciaco y Los Robles.

Bayamón: Hacienda’s Del Caribe

La empresa indicó que las mejoras incluyen la restauración y modernización de subestaciones y mejoras en los postes.

Por su parte, el ente anticipó labores en Yauco, Guaynabo, Cabo Rojo, Manatí y San Juan para mañana, domingo.

MEJORAS PLANIFICADAS #AGUADA: Para más información sobre mejoras planificadas en tu comunidad, visita: https://t.co/JxbrlCKCq9 pic.twitter.com/rOmoXPGZjv — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) February 2, 2024