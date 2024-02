MVC reacciona a demanda sobre endosos presentada por el PPD

El coordinador general y la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Manuel Natal Albelo y Lillian Aponte Donés reaccionaron el jueves a la demanda radicada por varios candidatos del Partido Popular Democratico (PPD) sobre los endosos.

“Victoria Ciudadana aprobó un método alterno que cumple con todas las garantías mínimas establecidas en el Código Electoral. Lo presentamos ante la Comisión Estatal de Elecciones dentro de los términos previstos en el Código, y la CEE lo aprobó. Dicho sea de paso, en las elecciones del 2016 y del 2020, hubo varias contiendas internas para candidaturas, y ninguna recogió endosos”, señaló Aponte Donés, en declaraciones escritas.

“Esto es un nuevo intento—y no será el último—del bipartidismo corrupto de intentar mantenerse en el poder. Saben que cada día pierden más apoyo del pueblo”, añadió Natal Albelo.

Según los políticos, el Código Electoral del 2020 establece dos vías para elegir candidaturas al interior de un partido político: las Primarias de Ley, o un Método Alterno que cumpla con las garantías mínimas dispuestas en el Código Electoral. Esas garantías no incluyen el requisito de recoger endosos, y el Reglamento y Manual de Primarias y Métodos Alternos de Nominación 2024, aprobado por la CEE el 24 de agosto de 2023, el cual regula el método alterno que presentó Victoria Ciudadana, no establece ningún requisito de endosos.

En la demanda, el grupo de aspirantes populares señala que el MVC y el Proyecto Dignidad (PD) llevarán a cabo primarias para varias candidaturas utilizando un método alterno y no cumplieron con el requisito de presentación del 50% de endosos requeridos por el Código Electoral.

“La determinación por reglamento del Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad eximiendo de manera unilateral y acomodaticia para sus candidatos para que no presenten endoso es contraria a la Ley”, lee la demanda que señala que los candidatos que participen en primarias deben presentar los endosos requeridos por ley.

La demanda va específicamente contra la candidata a la comisaría residente del MVC, Ana Irma Rivera Lassen, Edgardo Cruz Vélez quien también aspira a la misma posición y varios candidatos a la legislatura por acumulación de los partidos MVC y Proyecto Dignidad.

“Culminado el término de presentación de endosos y revisado en la Comisión Estatal de Elecciones el listado oficial de personas descalificadas por no presentar endosos no encontramos a los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana. Debemos concluir que es un hecho indubitado que los aspirantes de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad que estarán en un proceso de primaria interna no cumplieron con el requisito de presentación de endosos lo que le da jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia a descalificar a estos candidatos por la violación a las disposiciones del Código Electoral”, añade el documento.

Los demandantes, que incluyen al representante del Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra, y al senador del Distrito de Guayama, Héctor Torres Santiago, argumentan que los candidatos del MVC no cumplieron con los requisitos de recolección de endosos establecidos por el Código Electoral de 2020.

La querella, también respaldada por los aspirantes Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo, describe como arbitrario el método alterno adoptado por el MVC, el cual se llevó a cabo después del plazo establecido para la radicación de candidaturas. Según los demandantes, este procedimiento representa una aplicación desigual y discrecional del Código Electoral, afectando a candidatos de otros partidos políticos y a aquellos con candidaturas independientes que sí siguieron el proceso legalmente establecido.

El recurso, presentado por el exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, y el analista político Iván Rivera Reyes, sostiene que el MVC y sus candidatos no cumplieron con el proceso estatutario de endosos, lo cual podría dar lugar a su descalificación del proceso electoral.