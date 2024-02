LUMA Energy anunció el jueves, que personal de la empresa realizarán trabajos de mejoras y mantenimiento, los cuales requieren suspender el servicio eléctrico en sectores de varios municipios de la isla durante el viernes.

Las mencionadas labores comprenden trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, removido de vegetación y otras reparaciones.

Los trabajos de LUMA Energy podrían durar hasta 12 horas.

Estos municipios se podrían quedar hasta 12 horas sin luz este viernes:

Manatí: Barrio Monte Bello: Entre las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde

Bayamón: Sector Collores y Barrio Santa Olaya: Entre las 7:30 de la mañana hasta las 8:00 de la noche

Lajas: Carreteras PR-305 y PR-303, Barrio Maguayo: Entre las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde

San Juan: Carretera PR-844, Cupey Bajo: Entre las 9:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde

San Juan: Calle Atlanta, Urb. San Gerardo: Entre las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde

Juana Díaz: Comunidad Ext. Llorens Torres. Entre las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde

Mayagüez: Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez (Oficinas). Entre las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde

Ponce: Parcelas Nueva Vida. Entre las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde

Ponce: Edif. Oriol, Edu. Universidad Católica de Ponce, Parc. Amalia Marín, Res. Residencial Público Caribe, Sect. Palmita, Sect. Playa Ponce, Sect. Salistral, Sect. Tabaiba, Urb. San Jorge, Urb. Santa María, Are. Centro Comunal Residencial Caribe, Cond. San Jorge Suite, Cond. University Suites, Edif. Del Carmen, Cond. Parque de Monterrey 1, Cond. Parque de Monterrey 2, Ind. Industrial Reparada, Sect. Caracoles, Cond. La Ceiba, Urb. Salazar, Are. Parque Julio Enrique Monagas, Com. Plaza del Caribe, Edu, UPR de Ponce, Edu. Escuela Ismael Maldonado, Res. Residencial Doctor Rafael López Nussa, Sect. Barrio San Antón, Urb. Constancia, Urb. Starlight, Urb. Vista Alegre, Res. Residencial Portugués, Sect. Casco Urbano, Bda. Bélgica, Hosp. Hospital Metropolitano Dr. Pila, Ave. Hostos, Calle Ferrocarril, Comandancia Municipal. Entre las 7:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde