Gratis: Maestros pueden certificarse para supervisar prácticas

Antillean Adventist University (Antillean) ofrecerá sin costo la Certificación de Maestro Cooperador, que es requisito para los educadores que interesan supervisar prácticas de estudiantes universitarios de pedagogía, labor por la cual reciben un incentivo. La certificación, se ofrecerá a distancia a través de la plataforma Moodle a partir del 1 de febrero.

La Certificación de Maestro Cooperador de Antillean equivale a 45 horas contacto, permitiendo a los participantes acceder a los módulos a su propio ritmo hasta la primera semana de mayo. Una vez completado el programa, los participantes recibirán un certificado que valida su capacidad para supervisar prácticas estudiantiles.

“En Antillean procuramos continuamente brindar oportunidades de formación que contribuyen al desarrollo de los profesionales de la educación comprometidos con la excelencia y la mejora continua. Sabemos que proveer esta certificación sin costo será de gran ayuda para los maestros y viabilizará que más puedan fungir en el rol de Maestro Cooperador”, expresó Mariela Artiles, Directora Interina del Departamento de Educación.

Los requisitos para solicitar la certificación son poseer licencia de maestro para ejercer en Puerto Rico y dos años de experiencia.

Los interesados en participar en la Certificación de Maestro Cooperador pueden solicitar en o antes del 31 de enero. Para obtener más información y enviar su solicitud, pueden comunicarse con Alicia Fontana, coordinadora del programa, a través del correo electrónico afontana@uaa.edu o llamando al 787-834-9595, extensión 2961.

Cada año, el Departamento de Educación abre convocatorias para reclutamiento de maestros. Son varias las universidades en Puerto Rico que cuentan con programas de pedagogía. Recientemente, la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, dijo que se les hace difícil el reclutamiento de maestros en la materia de español.

En las materias de Estudios Sociales, Historia, Educación Física y Bellas Artes, la funcionaria sostuvo que no tiene problema alguno para reclutar.

Al preguntarle si las universidades están conscientes de la necesidad de certificar a maestros en esas áreas y si lo transmiten a los estudiantes, la secretaria contestó que: “Es una decisión de los estudiantes y yo estoy en constante comunicación con las universidades. Pero estoy la tendencia que se me está dando es en español, los maestros que se me están yendo, no están entrando en la misma cantidad de los que se me van”.