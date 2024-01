Puerto Rico enfrentará fuertes sequías en 2024

El exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Carl Soderberg, anticipo esta mañana que la isla enfrentará “fuertes sequías” en 2024.

“Yo creo que este año vamos a tener sequías severas, espero que me equivoque. Yo no soy meteorólogo, pero esa es la secuencia cuando hay el fenómeno de ´El Niño´”, señaló Soderberg en entrevista con Radio Isla 1320AM.

“Coteje los niveles de los embalses y todos están bien, excepto Guajataca que está en nivel de observación, para variar. Uno que si afecta un poco el sur, que es Matrullas, esto está más o menos al norte de Juana Díaz. Carite también, Carite está en Cayey, pero sirve a algunos de los pueblos del sur, pues está bajo observación. Y para los del área metropolitana, aunque Carraizo está bien, está a punto de entrar a observación”, detalló el ingeniero.

Según establece el Servicio Meteorológico Nacional, “El Niño” (ENSO, por sus siglas en inglés) es un “fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo”. “El Niño” puede ocasionar desde sequías, pasando por tornados y huracanes, hasta incendios forestales.

Soderberg explicó que el 90% de Puerto Rico está anormalmente seco y un 39% enfrenta una sequía moderada. Las áreas donde hay sequía moderada— de Ponce a Sabana Grande (sur) y de Arecibo hasta Rincón (noroeste)— podrían verse afectadas con fuegos forestales.

“Donde hay sequía moderada se va poner peor a medida que pase el tiempo, hasta que lleguemos a mayo o junio. (Los pueblos deben abstenerse) de sacar agua de los hidrantes en camiones cisternas para lavar calles y aceras, y regar las áreas verdes del municipio. Eso es una práctica común y corriente que he denunciado porque esa agua, para empezar, no se la pagan a Acueductos (AAA), pero peor, se está usando agua de calidad potable para unos usos que no tienen que tener esos niveles de calidad”, comentó el también ecólogo.

Precisamente, en la mañana de hoy, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) comunicó a través de las redes sociales que en todo Puerto Rico hay un riesgo elevado de incendios desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m.

“Se esperan condiciones de tiempo elevadas para incendios, atribuido a una masa de aire más seca de lo normal, condiciones de brisa fuerte a ventosas, condiciones de sequía persistente, suelos secos y combustibles disponibles”, escribió la agencia en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter).