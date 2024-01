Quiquito Meléndez: “Nadie se me ha acercado para ofrecerme ninguna agencia”

Fue una de las figuras más cercanas a la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, pero su súbita ruptura en septiembre pasado desató una cadena de versiones encontradas sobre quiénes manejaban la campaña de la aspirante primarista a la gobernación. Ya para noviembre, el representante novoprogrtesista, José Enrique “Quiquito” Meléndez anunciaba su aspiración a la candidatura de comisionado residente; campaña que llegó a su punto final el pasado viernes, 19 de enero.

Meléndez, quien se sumó a las filas de la campaña primarista del incumbente, Pedro Pierluisi, habló con Metro sobre las razones para desistir de su aspiración y sobre cómo ve su futuro político.

¿Qué lo motivó a retirar su candidatura? Se dice que se le dificultó conseguir los endosos.

- Yo sé que mi salida se va a prestar para muchísima especulación. Eso es parte de la dinámica política. Aquí hay muchos expertos, analistas, gente que se cree que sabe y que no saben tanto, pero dicen que saben. Cuando hice el análisis y anuncié que aspiraba comisionado residente, las cosas se veían muy bien en ese momento. El el respaldo era era amplio. Pero bueno, cuando uno hace una evaluación continua de la campaña y mira ese el desenlace, porque me di cuenta de que esa realidad que tenía al principio no estaba en el momento en que tomé la decisión. Me esfuerzo para ser honesto, porque uno no puede estar aquí para tomarle el pelo a tanta gente que le da el respaldo a uno. Desde mi perspectiva, lo digo con mucha sinceridad, yo no le puedo pedir dinero a alguien que me apoye en una candidatura que pues ciertamente yo no estoy convencido que pueda prevalecer por las circunstancias que han ocurrido. Así que decidí detener la candidatura y obviamente agradeciendo a todos esos líderes de base que en tantos rincones de la isla me dieron su respaldo. El hecho de que yo no aspire a una posición pública o electiva en esta en este ciclo electoral, no quiere decir que me voy a salir de la discusión pública. Yo sí espero con el favor de Dios participar de algunas iniciativas. Yo tenía el mejor mensaje. Establecerle y convencer a la gente, recordarle a la base del partido y al pueblo estadista el riesgo que representa la Alianza para la estadidad, para Puerto Rico, para los que somos estadistas. Así que si alguno de los miembros de la Alianza pensaban que con mi salida yo me iba a alejar de ese discurso, pues pues mala noticia tengo, porque voy a seguir de alguna luchando por lo que ideológicamente creo para Puerto Rico y voy a hacer lo posible para que la alianza no prevalezca. Sin embargo, no es la única cosa que voy a hacer. Yo soy abogado de profesión. Tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Derecho y ya estoy en conversaciones con con la academia para ver si retomo mis mis estudios de doctorado en Derecho. Terminar mi doctorado en Derecho y si posible dar clase también. Eso es parte de las cosas que yo aspiraría en mi futuro inmediato.

Mirando en restrospectiva, ¿cree que se precipitó cuando decidió aspirar a una posición fuera de la Legislatura de Puerto Rico?

- Después de, siempre es interesante analizar lo que pasó atrás. Al momento de tomar las decisiones, las cosas se ven de una manera diferente. El que me conoce sabe que mi aspiración siempre fue llegar a Washington como comisionado residente. Esa era la aspiración para la que yo me había estado formando durante el periodo legislativo que estuve. Y obviamente desde joven, esa era la posición que siempre me gustó aspirar. Me enseñaron en casa —y sobre la marcha uno lo va validando— que cuando uno hace las cosas por las razones correctas y las hace con el corazón, uno acepta el resultado aún cuando no es el deseado. Te confieso con toda honestidad que este resultado, lo que está pasando ahora, el retiro de mi candidatura, no es lo que yo esperaba, pero yo tengo que aceptarlo con mucha humildad, porque es lo que me tocó vivir.

Cuando usted rompió con el grupo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González lo hizo denunciando que habían personas con las que usted no se sentía cómodo en esa campaña. Ellos plantearon que la razón fue que usted quería la candidatura a Washington, y ahora me plantea que siempre quiso aspirar a comisionado residente. ¿Eso sí estuvo en discusión? ¿Fue parte de su molestia?

- La realidad del caso es que, el que me conoce sabe que mi aspiración siempre ha sido de alguna manera lograr representar a Puerto Rico desde Congreso. Eso no es un secreto. Yo sé lo que dijo la campaña de Jennifer. Yo no tengo hard feelings con nadie. Yo dije la verdad, y la verdad cuesta. Ciertamente decir la verdad tiene unas connotaciones en algunos momentos negativos. […] Mi conciencia está tranquila. Yo haría exactamente lo mismo con las mismas circunstancias que tuve […] Y eso que yo dije, lo digo y lo repito. La verdad cuesta.

Ya desde afuera, ¿Cómo ve la primaria a la ccomisaría y la primaria a la gobernación en el PNP?

- Yo respaldo al gobernador, Pero Pierluisi. Creo que es la mejor alternativa para dirigir a Puerto Rico. Pero reconozco el derecho que tiene Jennifer y cualquiera otro de los candidatos a aspirar. Le corresponde al final del día al electorado, a la base del PNP, escoger quién va a ser el candidato a gobernador. No voy a intervenir en la candidatura a Comisionado Residente. Yo estoy ahora mismo saliendo de de mi propia candidatura comisionado, y no estoy en posición de expresarme sobre si sobre cuál campaña la gente debe apoyar. Como cualquier estadista tengo que hacer el mismo ejercicio que le pido que haga cualquier persona. Mire, escoja, evalúe el mensaje y también cuestione y después decida a quién respalda. Ese es el análisis que yo voy a hacer.

Hubo rumores de que usted iría a dirigir alguna agencia de gobierno. Me acaba de decir que vuelve a la academia, pero ¿descarta difrigir alguna agencia pública?

- No ha habido una conversación sobre eso. Nadie se me ha acercado, ni cosa que se parezca, para ofrecerme ninguna agencia ni ninguna otra cosa así. La persona que le haya dicho eso a un periodista, ciertamente le faltó el respeto.

Un analista político anticipó que lo había reclutado, ¿lo veremos como analista político en lo que resta de cuatrienio o en el próximo cuatrienio?

- Yo no lo descarto. Agradezco a Kike (Cruz) la invitación de participar de su programa. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A mí me gusta lo que hago, me gusta el análisis político lo he hecho en el pasado. No es algo que sea ajeno a lo que yo he hecho antes. Así que por ahí te digo, vamos con calma. Yo acabo de salir de una candidatura.