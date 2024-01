Fallece exalcalde de Hatillo, José “Chely” Rodríguez Cruz

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, confirmó hoy que el exalcalde de Hatillo, José Ángel ‘Chely’ Rodríguez, falleció tras batallar con un problema de salud que lo llevó a renunciar en el año 2022.

“A nombre de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, confirmamos el fallecimiento del exalcalde de Hatillo José Ángel ‘Chely’ Rodríguez Cruz, quien renunció en abril de 2022 por razones de salud debido a problemas con los riñones que lo mantuvieron en tratamiento de diálisis”, expresó Hernández Ortiz en declaraciones escritas.

A su vez, mencionó que “Chely comenzó su labor como alcalde Hatillo desde el 2005, y tuvo el honor de estar 17 años sirviéndole a su pueblo como alcalde. De hecho, estuvo 37 años vinculado al Municipio de Hatillo, pues Don Francisco ‘Pancho’ Deida identificó en aquel joven las cualidades de un servidor público nato. Y ciertamente, Don Pancho no se equivocó. A su esposa Clara, a sus hijos y familiares vaya nuestro pésame, así como al buen pueblo hatillano, al que acompañamos con cariño y profundo respeto”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, envió sus condolencias a la familia del exalcalde a través de la red social X (antes Twitter).

“Su calidad humana, su entrega y verticalidad siempre lo destacaron. Su legado en Hatillo es incuestionable y su lealtad al PPD ejemplo a seguir”, destacó el presidente del PPD.

Otro miembro del PPD que también se expresó sobre esta situación fue el Senador por Acumulación Juan Zaragoza, quien manifestó que “Sus contribuciones a nuestra comunidad serán recordadas y su legado perdurará en nuestra memoria. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que fueron testigos de su compromiso con los hatillanos”.

De otro lado, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, dijo que “Hatillo se viste de luto ante el fallecimiento de un excelente alcalde y ser humano. Chely además de ser mi compañero alcalde fue mi amigo. Siempre tuvo una palabra de aliento y estuvo disponible para ayudar en la agenda de trabajo de nuestro pueblo a través de sus consejos. Hatillo vivió una agenda de progreso bajo su administración la cual sirve de ejemplo para nosotros los alcaldes. De parte de Quebradillas le enviamos a su familia nuestro más sentido pésame y nuestras oraciones llenas de fortaleza. Nos unimos al dolor de todo un pueblo que siempre le recordará. ¡Descanse en paz hermano!”.

‘Chely’ Rodríguez Cruz confirmó su renuncia el miércoles, 23 de marzo de 2022 al cargo que ostentaba desde el 2005 debido a condiciones de salud.

“Hace más de un año mi salud se ha ido deteriorando. Me han diagnosticado varias condiciones y estoy recibiendo diálisis tres veces en semana. Esto me impide continuar realizando responsablemente y a tiempo completo mis funciones como mis constituyentes se merecen. Por eso he tomado la decisión de renunciar a mi cargo que gracias a la confianza de mi pueblo he servido por 18 años aproximadamente”, dijo Rodríguez Cruz en declaraciones escritas en aquel entonces.

