Al menos 25 muertos tras ataque a mercado en territorio ucraniano ocupado por Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos 25 personas murieron el domingo por proyectiles lanzados contra un mercado a las afueras de la ciudad de Donetsk, en territorio ucraniano ocupado por Rusia.

Otras 20 personas resultaron heridas en el ataque contra el suburbio de Tekstilshchik, dijo Denis Pushilin, líder de las autoridades nombradas por Rusia en Donetsk. Los proyectiles fueron lanzados por el ejército ucraniano, afirmó.

Kiev no hizo comentarios sobre el suceso y The Associated Press no pudo verificar los reportes de forma independiente.

Los servicios de emergencia seguían trabajando en el lugar, dijo Pushilin.

También, el domingo se declaró un incendio en una terminal de transporte de productos químicos en el puerto ruso de Ust-Luga después de dos explosiones, según autoridades regionales. Medios locales dijeron que el puerto había sido atacado por drones ucranianos, lo que hizo explotar un depósito de gas.

El suceso ocurrió en un recinto gestionado por el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Novatek, 165 kilómetros al suroeste de San Petersburgo.

En un comunicado de prensa al medio ruso RBC, la firma dijo que el incendio era resultado de “influencia externa”. También dijo que había pausado sus operaciones en el puerto.

Yuriy Zapalatsky, responsable del distrito ruso de Kingisepp donde se encuentra el puerto, dijo en un comunicado que no había víctimas, pero que el distrito estaba en alto nivel de alerta.

El medio Fontanka dijo que se habían detectado dos drones volando hacia San Petersburgo el domingo por la mañana, pero que habían sido redirigidos hacia la región de Kingisepp. The Associated Press no pudo verificar los reportes de manera independiente.

El Ministerio ruso de Defensa no informó de ninguna actividad de drones en la zona de Kingisepp en su conferencia de prensa diaria. Dijo que se habían derribado cuatro drones ucranianos en la región rusa de Smolensk y que otros dos habían sido derribados en las regiones de Oryol y Tula.

Las autoridades rusas habían confirmado antes que un dron ucraniano había sido derribado a las afueras de San Petersburgo el jueves.