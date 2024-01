“Quiquito” Meléndez se quita de la primaria PNP para la comisaría residente

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez anunció que retira su aspiración a la comisaría residente y a su vez su participación en la contienda primarista que se llevará a cabo en la colectividad a la cual pertenece.

El legislador hizo el anuncio a través de sus redes sociales donde indicó que la misma respondía la relación que tiene con su familia.

“Hace unos años, con ellos cuatro comencé, Mariel estaba embarazada de Enrique André, y con ellos cuatro me despido, José Enrique no está en la segunda foto por respeto a su proceso vocacional. Lo hago con la frente en alto porque cumplí con orgullo dos importantes promesas. La primera, NO afectar mi relación de esposo y padre, y segundo, la de servirle con honestidad y honor a Puerto Rico. Hace un tiempo, decidimos que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico, para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso. En ese momento, las cosas se perfilaban muy bien, no obstante, esa no es la realidad de hoy y por eso doy por terminada mi campaña a Comisionado Residente. Siempre he dicho que uno tiene la obligación de luchar por lo que cree correcto, por eso me han escuchado decir que uno siempre lucha por lo que cree”, escribió el representante.

Lo hago con la frente en alto porque cumplí con orgullo dos importantes promesas. La… pic.twitter.com/EUBTZHq394 — José Enrique Meléndez (@QuiquitoMelende) January 19, 2024

“Claro está, eso no garantiza un resultado, pero cuando se hace con el corazón y por las razones correctas, se acepta el resultado, aunque no sea el deseado. Este no era el resultado que esperaba, pero lo acepto. Aprovecho para agradecer todas las muestras de cariño y de respaldo de tantas personas, en tantos lugares. Agradezco también, a todos los que endosaron mi candidatura. Mi campaña tenía el mejor plan y el mejor mensaje. Dicen que para muestra un botón basta… y todos fueron testigos del impacto en las redes sociales de nuestro comercial advirtiendo el riesgo de la alianza. En mi opinión, este debe ser el tema principal de la campaña, el riesgo que representa la alianza para la estadidad. Por último, no menos importante GRACIAS a mis padres, Quique y Elba, por los consejos y apoyo. A mis suegros, Nilda y Osvaldo, cuñadas y demás amigos y familiares, gracias”, añadió.

Tras su retiro, ahora solo quedan dos aspirantes que buscan llenar la candidatura a la comisaría residente por el PNP. Se trata del senador William Villafañe y el exsecretario del Departamento de Estado, Elmer Román. Este último cuenta con el endoso de la comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González.

Meléndez había recibido el endoso del director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo. Sin embargo, hasta el momento el gobernador no había endosado ningún candidato para la posición.