Asesino confeso de Angeliris Marrero es sentenciado a 30 años de prisión

Un tribunal de República Dominicana sentenció este miércoles a 30 años de prisión a Luis Eduardo Terreno Gómez, asesino confeso de la boricua Angeliris Marrero, quien estaba embarazada al momento de los hechos.

Terreno Gómez se enfrenta a una pena máxima por asesinar a su pareja en hechos que ocurrieron el 31 de diciembre de 2022.

Según indicó el periódico Listin Diario, el acusado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís en el país vecino.

El hombre que le quitó la vida a Angeliris Marrero en la República Dominicana confensó en un audio que “tenía muchas razones para hacerlo”.

En un audio compartido por Telenoticias (Telemundo Puerto Rico), Terreno Gómez dijo que “lamentablemente, se hizo lo que se tenía que hacer. No hay justificación ninguna de hacer lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento”.

Según la investigación, la joven, identificada como Angerilis Marrero García, de 27 años, viajó hasta el mencionado país para anunciarle a su pareja, Terrero Gómez, que estaba embarazada.

Tras una discusión, el hombre la apuñaló hasta ocasionarle la muerte.

Mildred García, madre de la víctima, relató al programa Rayos X que recibió una llamada telefónica del presunto asesino, donde le confesaba el crimen.

“El día 31 yo recibo una llamada a las 10:31 de un número telefónico que dice Dios es misericordioso, cuando contesto sale está voz y me dice prende la cámara, cuando prendo veo a mi hija desnuda, dentro de una bañera, bañada en sangre, protegiéndose su barriguita y este ser humano me dice: ‘te la maté por perra’”, narró García.