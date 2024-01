Aseguran que donativos a Pierluisi lo acercan a los $4.5 millones de dólares “sin señalamientos”

El director de Finanzas de la campaña del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, el licenciado Andrés Guillemard, informó que ayer, martes, rindieron el informe de ingresos y gastos ante la oficina del Contralor Electoral para el mes de diciembre con un total de $566,879.13 dólares. Este dinero se suma a la cantidad de $4,367,743.21 dólares que ya tiene el primer ejecutivo en sus arcas.

“Mientras la comisionada residente tiene problemas legales en su campaña en recogido de donativos, nosotros seguimos a paso firme camino a una victoria en la primaria de junio y luego en la elección de noviembre próximo”, enfatizó Guillemard en declaraciones escritas.

En los pasados días, se reveló una carta que la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) le envió a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, requiriendo más información sobre unos donativos en exceso que recibió para su campana política.

Metro Puerto Rico revisó documentos del informe que muestran que 106 individuos donaron en múltiples ocasiones en una misma fecha al comité “Todos con Jenniffer, Inc.”.

El informe de recibos radicado por el comité de campaña de González Colón para el tercer trimestre del 2023 muestra que, en más de 100 instancias, distintos donantes realizaron varios pagos de diferentes montos hasta acercarse o llegar al límite permitido bajo la Ley Federal de Campañas Electorales.

Según dispone el estatuto, “los límites en contribuciones que puede hacer una persona a un candidato es de $3,300 (dólares), por elección y por candidato”.

En el informe, se identificaron varios pagos fragmentados que fluctúan entre los $250 hasta $3,300 dólares. La sumatoria de algunos de estos recibos – de los 106 que donaron de forma separada- alcanzaban el límite permisible por ley.

Entre ellos, un solo donante efectúo tres pagos de $1,000, uno de $700, y otro de $300; todos en la fecha del 16 de agosto (=$4,000 dólares).

Por otra parte, un sujeto ejecutó cuatro donativos de $1,000, uno de $500, uno de $300 y uno de $200 dólares; para el 15 de agosto (=$5,000 dólares). Para esa misma fecha, hubo dos donaciones de un individuo de $3,300 y de $1,700.

Así hay varias instancias de personas con cinco y hasta seis donativos en una misma fecha.

En respuesta a la misiva, la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) señaló que en sus actividades de recaudación de fondos no hubo ninguna ilegalidad, “ni procesal, ni por error”. Aseveró que, el dinero que está en proceso de devolverlo, responde al cambio de candidatura federal a una estatal, ya que los límites son diferentes. Asimismo, calificó la carta como “un trámite ordinario”.

“A diferencia de Pierluisi, yo no recojo dinero en efectivo. Así que eso es lo que significa es que si una persona me hace donativos en cheque o en giro de $300, de $500, de $1,000 cada donativo, no entra en un en un solo paquete, entra individual. Hay personas que dan con tarjeta de crédito una cantidad, con cheque dan otra. Así que pues al final del camino yo lo tengo que rendir como un donativo individual porque así lo requiere la ley federal. Así que es no es una cuestión de que yo decida dividirlos, es que si las cantidades, el método que se utiliza para recibir la cantidad es distinto, tengo que así reportarlo. Eso parte de la comisión”, detalló la comisionada residente en entrevista con Radio Isla 1320AM.

La precandidata aprovechó la entrevista para plantear que su contrincante, Pierluisi Urrutia, ha enfrentado multas, ha levantado hasta $1 millón de dólares en donativos en efectivo y que ha intentado pasar por donativos anónimos recaudaciones que no eran anónimas. La expresidenta de la Cámara de Representantes hasta señaló un Super PAC que indirectamente beneficiaba al primer mandatario y a su amigo, Joey Fuentes, terminando con una acusación federal.

“La última vez que el gobernador utilizó el PAC de Salvemos a Puerto Rico, su amigo fue preso por donativos ilegales”, sostuvo.

Guillemard respondió a estas alegaciones afirmando que “por más que quieran comparar ambas campañas, nosotros tenemos orden, cumplimiento con la ley y transparencia. Ellos tienen serios cuestionamientos federales, pero responden con evasivas, mentiras, y toda una cortina de humo para tratar de darle oxígeno a una campaña que está moribunda”.