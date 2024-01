Ángel Cintrón alega que Pierluisi “usará recursos del gobierno” para su agenda política

El director político de la campaña de Jenniffer González, el licenciado Ángel Cintrón, repudió las expresiones del gobernador, “ustedes me ayudan y yo te ayudo” dando a entender que los incumbentes y aspirantes que lo apoyen recibirán los fondos y ayudas del gobierno, mientras que los que no, sentirán la persecución de los jefes de agencia que componen su equipo político.

“El ‘ustedes me ayudan y yo te ayudo’ del gobernador, a buen entendedor, pocas palabras bastan. El gobernador ha dejado claro que usará los recursos del gobierno para adelantar su agenda política personal, e incluso en contra de todo el que no esté con él, aunque sean de su propio partido. En los pasados meses fuimos bombardeados con una intensa campaña publicitaria pagada con fondos públicos para tratar de rehabilitar la percepción del gobernador, y ahora, ante la veda electoral, pretenden utilizar a los jefes de agencias para forzar la participación de empleados públicos en su campaña y para ayudar a los que lo ayuden”, señaló el licenciado quien añadió que estas acciones son cónsonas con información que le ha llegado sobre la presión a funcionarios en agencias para el recogido de endosos por parte de una persona de La Fortaleza.

El también exlegislador indicó que por meses se han escuchado los constantes señalamientos de persecución y discrimen político en las agencias, incluyendo el Departamento de Corrección.

“El nombramiento de Annie Escobar al equipo político, valida los señalamientos de persecución, que incluso fueron denunciados por la presidenta de la unión de empleados correccionales la semana pasada. El Departamento de Corrección ha sido epicentro de la persecución política y ¿su Secretaria es “recompensada” siendo nombrada como parte del equipo político?”, dijo Cintrón.

Por otro lado, Cintrón cuestionó cómo se justifica que la secretaria del Departamento de la Familia, Yanira Raíces, llamada a defender a los niños, dedique su tiempo a hacer campaña a favor del gobernador en vez de dedicar su tiempo a su deber ministerial.

“¿Qué mensaje envía eso a los empleados públicos y funcionarios públicos? ¿Qué si no me apoyan, los vamos a perseguir, a recortarle fondos, a retrasar las transferencias a los municipios, a no aprobarles proyectos a los legisladores? Esto son actuaciones de una campaña que no tiene los votos y tiene que recurrir a la persecución para tratar de forzar apoyo político”, añadió Cintrón.

En semanas recientes se han realizado una serie de cambios en el mando de varias agencias y corporaciones publicas.

“Resulta interesante preguntarnos si esos cambios se deben a que estos funcionarios no se prestaron al juego de “ustedes me ayudan y yo te ayudo”. El votante puertorriqueño está cansado de este tipo de campaña. Es hora de proponer soluciones y ejecutarlas con un sentido de urgencia para atender las necesidades de nuestra gente”, dijo el director político.