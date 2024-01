Comisionado de la Policía sobre asesinato-suicidio en Toa Baja: “No habían casos previos de violencia doméstica”

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, se expresó la mañana del viernes, sobre el asesinato-suicidio, reportado a eso de las 11:30 de la noche del jueves, en el negocio Tu Ruta 867, ubicado en la carretera PR-867, barrio Ingenio, en Toa Baja

En entrevista con WKAQ 580 AM, López Figueroa sostuvo que: “Es un caso inexplicable, porque se encontraba ella en el negocio en Toa Baja junto a su pareja, Manuel Maldonado. Este individuo de la nada le hace un disparo y luego él se priva de la vida. No tiene antecedentes penales, no habían casos previos de violencia doméstica. Sí me indican que tiene licencia de armas, pero los que compartían con él no se explican esta situación”.

Este añadió que: “Por lo menos sus allegados no se explican bien la situación. Como digo, no tenía récord anterior ningún tipo de violencia doméstica ni nada. Llevaban un año y medio de relación, no tienen hijos en común. Es algo sumamente lamentable. Pero aunque [Maldonado Marrero] se haya privado de la vida, nosotros continuamos investigando para saber la razón de por qué sucedió esa situación”.

La mujer fue identificada como Maraida Rivera Emerson, de 37 años y residente Toa Baja, quien recibió una herida de bala en el área de la cabeza. Mientras, el agresor fue identificado como Manuel Maldonado Marrero, de 38 años y residente en Toa Baja. Este luego de cometer los hechos, se privó de la vida en el lugar.

Este es el tercer feminicidio que se reporta en Puerto Rico a 12 días de iniciar el 2024.

Identifican a mujer asesinada en Ciales

La Policía informó el jueves, que familiares identificaron en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), a la mujer asesinada el pasado martes, 9 de enero, en el pueblo de Ciales.

Según las autoridades, la mujer fue identificada como Damaris Rivera Valle, de 50 años, persona sin hogar. Esta fue localizada a orillas de la carretera PR-632, kilómetro 1.0, en el sector La Cumbre del pueblo de Ciales y presentó varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El agente Oscar Umaña Pérez, de la división Homicidios de Arecibo, está a cargo de la investigación.