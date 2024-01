Regresan a comisión medida que extiende fecha para eliminar los plásticos de un solo uso

El Senado regresó a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del mismo cuerpo, el Proyecto del Senado 1374 que busca extender hasta el 1 de junio de 2026 para que entre en vigor las prohibiciones provistas por la Ley 51-2022 conocida como “Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo local comercial, de venta y distribución autorizada a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

La ley aprobada prohíbe desde junio de este año la utilización de plásticos de un solo uso como sorbetos, cubiertos, platos, vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliesterino expandido (styrofoam) para consumo inmediato o llevar algún tipo de alimentos sin procesar o procesado. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) será la agencia encargada de multar a negocios que no cumplan con esta ley. Una primera infracción tendrá una multa de $500. En una segunda infracción se impondrá una multa de $1,000 y $5,000 por cada infracción posterior.

El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) aseguró a través de una información que fue provista a la Comisión de Agricultura y Recursos naturales que estaban trabajando un reglamento conjunto con el DACO, pero no indicó cuándo comenzaría.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago criticó la falta de acción y cumplimiento de las tareas asignadas a estas entidades gubernamentales, señalando que la demora en la implementación de la medida está afectando la integridad ambiental del país. También menciona la falta de preparación de algunos sectores de la industria y el comercio, a pesar de que hubo reuniones y discusiones previas.

De igual forma, argumentó en contra de la prórroga propuesta para la entrada en vigor de la ley, sosteniendo que no hay justificación lógica ni legislativa para ello. La senadora propuso devolver la medida a comisión, sugiriendo que se revisen y corrijan las deficiencias en su implementación.

“Todavía hay tiempo. Me parece, por lo tanto, que esa prórroga extendida para acabar con el gran problema que representan los plásticos de un solo uso no tiene justificación ni lógica. Me parece que es un pésimo precedente en términos de la política de protección del ambiente”, aseguró Santiago Negrón.

El proyecto del senador Albert Torres Berríos no ha pasado por un proceso de vista pública, ni se le ha brindado a la ciudadanía oportunidad para presentar evaluaciones sobre el mismo.

Asimismo, señala que se están desarrollando acciones para incorporar en el Acuerdo con la Corporación para la Difusión Pública una campaña para cumplir con los requisitos de la Ley 51-2022. No obstante, no especifican en qué fase se encuentra este proceso ni cuándo se pondría en marcha. Además, no se ha evidenciado que el DRNA tenga un plan de gestión de residuos que aborde la disposición del material resultante de la implementación de la prohibición de plásticos de un solo uso.

Por otro lado, Un grupo de organizaciones reclamaron que se implante la Ley 51 de 2022, la cual prohíbe los plásticos de un solo uso en Puerto Rico y que debe entrar en vigor en junio de este año. La medida se aprobó en julio del 2022 y debe entrar en vigor 24 meses después de esta fecha.

“La Ley 51 es un paso importante para comenzar a eliminar el plástico en Puerto Rico. Aprobarla fue avanzar en el camino correcto y ahora llega el momento de implementar sin más dilación esta medida, que ya está vigente en muchos lugares del mundo. La salud y el bienestar del pueblo no pueden esperar. Sin salud pública y ambiental no puede sostenerse el desarrollo económico”, planteó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de la organización Cambio.

Esta organización sin fines de lucro impulsó el plan multisectorial Generación Circular, que promueve un manejo eficiente de los residuos sólidos.