Revelan más conversaciones entre empleados de María Milagros Charbonier

El décimo día de juicio en el Tribunal Federal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico contra la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier y su esposo Orlando Montes Rivera continuó con la presentación de audios como prueba del Ministerio Público.

El agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Juan Carlos López, a quien la exrepresentante admitió que había borrado material de su teléfono celular continuó con su testimonio en el cual se presentaron los audios en el cual se escucha una conversación entre la recepcionista de Charbonier, Frances Acevedo y el director de la Oficina Legislativa, Jonathan Alemán.

Según reportó la periodista de Telenoticias (Telemundo), en la conversación Acevedo se escuchaba frustrada y llorosa. La llamada entre ambos funcionarios de la oficina de la exrepresentante ocurrió luego de que el FBI entrevistara por primera vez a Acevedo el 11 de julio del 2020. Con esta prueba, el Ministerio Público intenta probar que la exlegisladora conocía de la investigación que se estaba llevando a cabo en su contra.

Frances Acevedo: “Jonathan, yo no puedo dormir. Me he fumado una caja de cigarrillos”

Jonathan Alemán le pregunta: “¿Y lo sabe?”

Acevedo: “¿Quién?”

Alemán: “Charbo, eso”

Acevedo: “Claro que sí, por eso yo te estaba diciendo todas estas cosas”.

Durante la conversación, Acevedo, también indica que estuvo en la residencia de la expresentante.

En horas de la mañana y previo a que se retomaran las labores, la expresentante aseguró a preguntas de la prensa en las afueras del Tribunal Federal en la Avenida Chardón que se tomó la determinación correcta al insistir en ir a juicio.

“Siempre es buena idea ir a juicio”, indicó Charbonier. El cuestionamiento surge ante la prueba sólida que ha presentado la fiscalía federal en el caso.

Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

El mes pasado, Acevedo se declaró culpable por el esquema de soborno, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

Al momento de la redacción de esta nota el décimo día de juicio contra la exrepresentante y su esposo continúa. Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta nota.