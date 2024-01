Revelan detalles de caso de joven de 25 años que denuncia teme ser la próxima víctima de feminicidio

La portavoz del Departamento de Justicia (DJ) y coordinadora de la unidad especializada de violencia doméstica, la fiscal Frances Ortiz Fernández, reaccionó ante el periódico Metro Puerto Rico al caso de Inés Colón, quien denunció en los micrófonos de NotiUno 630AM que teme ser la próxima víctima de feminicidio en la isla.

La joven de 25 años dijo ayer, martes, a la emisora radial que su expareja, Kevyn De Jesús Figueroa, podría librarse del caso que Colón presentó en su contra por Ley 54 tras aplicar a un programa de desvío.

La mujer comentó que “primero lo demandé en Carolina, en el Centro Judicial de Carolina y con el fiscal, Jesús Pelullera Berríos, para proceder a nivel criminal. Aún así, el fiscal Pelullera no encontró causa para la misma, luego al violentar la orden, porque tuve que mudarme, me encuentro llevando a cabo el juicio en el Tribunal de Caguas. Lamentablemente, en octubre tuve una vista donde el joven, Kevyn Noel De Jesús Figueroa de Carolina, se declaró culpable, pero estaba con un grillete bajo arresto domiciliario. El juicio se vio en la sala 305 con el honorable (juez) Fernando Chalas González. Cuando me preguntan si yo estoy de acuerdo de que le quiten el grillete electrónico, yo le digo que no porque temo por mi vida porque me ha amenazado”.

“Yo reconozco que esta persona me va a ser convertirme en una de las víctimas (de feminicidio) si sale libre. Me dijo simplemente que le iba a dar una oportunidad y le leyó la cartilla”, agregó.

Colón afirmó que, en una ocasión, De Jesús Figueroa la agredió en el rostro y le rompió uno de los capilares del ojo, compartiendo unas fotos que, alegadamente, evidencian el suceso. Además, en otra entrevista con Las Noticias de TeleOnce, contó que el hombre le envió mensajes de texto diciendo que se buscó que la agrediera y que tiene personas vigilándola. Aseguró que también le ha verbalizado que “la quiere matar”.

Inés Colón Foto: NotiUno630

Ante estas denuncias en los medios de comunicación, la fiscal Ortiz Fernández aseveró que se sorprendió de la información que ha trascendido ante la audiencia.

En primera instancia, la portavoz del DJ explicó que a De Jesús Figueroa se le acusó por enviar unos mensajes de texto a Colón mientras pesaba una orden de protección en su contra. Precisó que el contenido del los textos no es amenazante.

Narró que, cuando el caso ya estaba tramitando en el tribunal, determinaron que el mejor curso a seguir era llegar a un acuerdo donde De Jesús Figueroa se declarara culpable de violencia doméstica y que se le iba a referir a una evaluación para ver si cualificaba para un programa de desvío.

“Es importante que la gente sepa que los fiscales, siempre que vamos a llegar a un tipo de acuerdo, se consulta con la parte perjudicada, se evalúa cuál es la posición de esa parte perjudicada. Incluso, nosotros tenemos un documento donde le tomamos la firma para asegurarnos que esta persona entiende los procesos y entiende que este es el mejor curso para seguir en su caso”, sostuvo.

“A esta joven se le explicó cuáles eran los posibles resultados del caso y los posibles panoramas, y ella dio su anuencia tanto verbal como escrita”, añadió la fiscal, quien aclaró que es un programa establecido por ley que, si la persona viola las condiciones impuestas, se revoca y el acusado es ingresado a prisión.

Precisamente, Ortiz Fernández especificó que el estatus procesal del caso se encuentra en la evaluación por parte de un funcionario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de si De Jesús Figueroa puede aplicar al programa de desvío. El próximo paso es la vista de sentencia, donde el juez determinará si le impone el programa de desvío o una probatoria, o si cumplirá su sentencia en la cárcel.

“Me preocupan las expresiones que hace la joven (Colón) de que teme por su seguridad y que no se siente segura. Hicimos la verificación y a esta joven que le refirió a un técnico de asistencia a víctimas. El técnico se encarga de hacer todo el cernimiento de los asuntos de seguridad”, expuso.

La fiscal enumeró que a Colón le ofrecieron albergue, acompañamiento al tribunal y el servicio de rondas preventivas en los lugares que frecuenta, que se coordina con el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

“La joven ha rechazado estos servicios, por las decisiones que ella entienda. Se le volvió a contactar cuando ella hizo estas denuncias, se le volvió a ofrecer el servicio de albergue y el técnico fue más allá, le ofreció movilizarla a un hotel, para que este más segura y cómoda. Son unos servicios que queremos que las víctimas usen, pero son voluntarios”, mencionó.

En cuanto a las imágenes divulgadas, Ortiz Fernández estableció que el caso contra De Jesús Figueroa no fue por violencia física. Adicional, que las fotos no están relacionada al caso, incluso, no forman parte de la evidencia presentada.

La portavoz de la agencia reiteró que le preocupa que las víctimas de violencia de género que escuchen y vean las alegaciones de Colón piensen que no se les va a prestar la atención necesaria, que no se les va a proteger y que no vale la pena acudir ante las autoridades.

“Es importante que las potenciales víctimas escuchen y sepan que hay unos servicios, que se les ofrecen, que son para ellas y que se les van a dar”, clarificó.