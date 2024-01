Pierluisi entiende que infraestructura en las escuelas sigue siendo un reto

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que la información que recibió es que el reinicio de clases comenzó sin mayores contratiempos.

No obstante, el asunto de la infraestructura y las columnas cortas continúa en el panorama.

“Estamos teniendo un buen reinicio escolar a base de toda la información que me llega, que me provee la secretaria. El número de vacantes es mínimo Por otro lado, los materiales están porque se está usando la tarjeta de débito, la P-card, lo están usando los directores escolares, o sea que no hay razón para que falten materiales cuando tienen esa tarjeta de débito disponible. El reto yo diría mayor que tenemos todavía en la infraestructura. Esta escuela en particular está en muy buenas condiciones. Yo la había visitado a principio del semestre pasado. Vi con la alcaldesa Karina Nieves, unas deficiencias, las señalamos y la Autoridad de Edificios Públicos, obviamente en colaboración en equipo con el Departamento las atendió”, dijo el gobernador en su visita a la escuela segunda unidad Dr. Pedro Albizu Campos en Aguas Buenas.

“Hay un programa de mantenimiento continuo en el Departamento, Y por ejemplo, ahora mismo tenemos más de 100 escuelas en las que se están reparando columnas cortas, son las que faltan, son las que tenían más columnas cortas que eran más retantes. Cuando eso ocurre muchas veces ahí caemos en lo que se llama el ‘intelocking’. Que puede ser que los estudiantes tienen que ir a otra escuela en un horario diferente mientras se da esa construcción mayor, pero esperamos que ya para final de este año prácticamente todo el asunto este de las columnas cortas esté resuelto”, expresó.

“Entonces lo que nos queda es otra vez, hay situaciones como pintura, sellado de techo que se está haciendo, pero es todo un programa que está en curso para que pues todas las escuelas estén debidamente pintadas y no tengan problemas de filtración. Y hay otras cosas como por ejemplo, lo que sufrimos en el verano, el calor que se atendió a base de comprar abanicos. Se está haciendo un estudio de viabilidad de cuál sería el costo de instalar aires acondicionados en todas las escuelas, nuestras escuelas privadas, la mayoría no tienen tampoco aire acondicionado. Y, no solo es instalar el aire acondicionado, es que la subestación eléctrica que atiende la escuela en particular, pues tenga la capacidad para eso, así que todo se está atendiendo. Es un proceso fluido, pero tengo que decir que este reinicio se está dando de muy buena manera”, concluyó.