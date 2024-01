Joven de 25 años denuncia que teme ser la próxima víctima de feminicidio en la isla

El 2024 arrancó con dos casos de feminicidios en Puerto Rico. El pasado lunes en la noche, se reportó el primero en Toa Alta. En una residencia del barrio Muracabones, Manuel Santiago Alvarado, de 65 años, asesinó a balazos a su pareja, Ada Torres Morales, de 75 años, y luego se privó de la vida. Relacionado a los hechos, resultaron heridos de bala una mujer identificada como Limarie Oquendo Alejandro, de 48 años, y a Javier Martel Pérez, de 59 años, vecinos del mismo lugar, siendo transportados a una Institución Hospitalaria, donde se informó que la condición de ambos es de cuidado.

Mientras, en la mañana del martes una mujer fue asesinada en la carretera PR-632, barrio Hato Viejo, sector La Cumbre, en el municipio de Ciales. De acuerdo a información preliminar, el cadáver presentaba varias heridas de bala. Hasta el momento, la occisa no ha sido identificada y las circunstancias del crimen se encuentran bajo investigación.

Precisamente, buscando no convertirse en la próxima víctima de feminicidio, Inés Colón, denunció que teme por su vida ya que su expareja, Kevyn De Jesús Figueroa, podría librarse del caso que tiene en su contra por Ley 54 tras aplicar a un programa de desvío.

“Primero lo demandé en Carolina, en el Centro Judicial de Carolina y con el fiscal Jesús Pelullera Berríos para proceder a nivel criminal. Aún así, el fiscal Pelullera no encontró causa para la misma, luego al violentar la orden, porque tuve que mudarme, me encuentro llevando a cabo el juicio en el Tribunal de Caguas. Lamentablemente, en octubre tuve una vista donde el joven Kevyn Noel De Jesús Figueroa de Carolina se declaró culpable, pero estaba con un grillete bajo arresto domiciliario. El juicio se vio en la Sala 305 con el Honorable (juez) Fernando Chalas González. Cuando me preguntan si yo estoy de acuerdo de que le quiten el grillete electrónico, yo le digo que no porque temo por mi vida porque me ha amenazado”, narró la joven de 25 años a NotiUno 630AM.

“Yo reconozco que esta persona me va a ser convertirme en una de las víctimas si sale libre. Me dijo simplemente que le iba a dar una oportunidad y le leyó la cartilla”, agregó.

La mujer contó que, en una ocasión, De Jesús Figueroa la agredió en el rostro y le rompió uno de los capilares del ojo. Colón precisó que culminó su relación con el presunto agresor el 29 de junio de 2023.

Inés Colón Foto: NotiUno630

Según explicó también en entrevista con Las Noticias de TeleOnce, el hombre le envió mensajes de texto diciendo que se buscó que la agrediera y que tiene personas vigilándola. Aseguró además que le ha verbalizado que “la quiere matar”.

Por esa razón, convocó una manifestación el próximo 17 de enero frente al Centro Judicial de Caguas para apoyar y rendir honor a las víctimas de violencia de género. Adicional, está llevando a cabo una campaña denominada “Libres y sin miedo”.