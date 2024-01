Gobernador dice cifra de asesinatos en el 2023 ha sido la más baja en 40 años

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el martes que el número de 464 asesinatos reportados por la Policía en el 2023, ha sido el más bajo en 40 años.

“El año pasado tuvimos una reducción extraordinaria en el número de asesinatos en Puerto Rico. Hay que ir para atrás 40 años para encontrar un número comparable o igual al número de asesinatos que tuvimos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero cada uno de esos asesinatos es terrible y cuando son feminicidios pues de igual manera. O sea todos son bien desafortunados y no los queremos”, añadió.

El gobernador se refería al incidente en Toa Alta donde ocurrió un feminicidio, un asesinato, dos personas heridas de bala y al final el agresor se privó de la vida.

Sostuvo que el borrador sobre su iniciativa para el Plan de la Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia debe estar terminado para finales de enero, pero si es necesario extender el plazo se hará para beneficio del documento.

De otra parte, adelantó que por el momento no hará una designación para la procuradora de las Mujeres, por lo que Madeline Bermúdez Sanabria seguirá en el cargo de forma interina.

“La licenciada Madeline Bermúdez está haciendo una labor encomiable. Ella está a cargo de la procuraduría y está cumpliendo su deber. Yo, obviamente, no descarto hacer un nombramiento en propiedad. Yo hice un nombramiento en el pasado y la persona designada no fue confirmada. Eso fue desafortunado, porque pienso que era una mujer que llenaba todos los requisitos, Vilmarie Rivera. Así que seguimos evaluando alternativas y otra vez no descarto hacer un nombramiento en propiedad”, dijo el mandatario.

Sobre si puede nombrar a Bermúdez Sanabria para que asuma el cargo en propiedad, el gobernador contestó, “Bueno, sí, esa es una opción, hay otras opciones. Mientras tanto, ella está cumpliendo su deber”.