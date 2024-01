La Fondita de Jesús celebra fiesta de Reyes Magos para personas sin hogar

Cerca de 150 personas sin hogar podrán disfrutar de una festividad navideña, recibir alimentos y estar en familia, gracias a la entidad sin fines de lucro, La Fondita de Jesús.

El director de la organización, Josué Maysonet Colón, estableció que este evento es el más importante y esperado para ellos, por el impacto cultural que tiene el Día de Reyes en la isla.

La actividad comienza con el tradicional desayuno y es seguido por una celebración ecuménica, cuyo propósito consiste en ”recordar el mensaje de lo que son los tres reyes“.

Maysonet añadió que tendrán actividades que “den paso a la confraternización”, como la llegada de los Reyes Magos y espacios musicales.

Por otro lado, los asistentes recibirán carteras impermeables como el obsequio de Reyes.

“Este año, particularmente, nosotros hicimos una encuesta y los participantes en su mayoría, increíblemente, pidieron una cartera a diferencia de otros años“, reveló.

Según el director, el propósito de este regalo está dirigido a que los beneficiarios puedan proteger su documentación en el diario.

“Nosotros trabajamos con ellos el asunto de búsqueda de información personal, para que puedan recibir otras ayudas como el plan médico o vivienda; muchas veces las personas que viven en calle tienen situaciones en que se las roban. Nos pidieron carteras impermeables para que perduren en la calle“, informó.

Asimismo, recibirán ”kits“ de higiene y sábanas. Para aquellos que no puedan asistir a la fiesta, La Fondita entregará los regalos durante la semana.

Por otro lado, el equipo de desarrollo comunitario se encarga de visitar a la población de adulto mayor para ”evitar los pensamientos de soledad“ en estos individuos.

“Realizamos visitas y pasamos un rato con ellos, compartimos con el propósito de atender el asunto de la soledad. Para evitar que en momentos tan ricos para unos, pero no tanto para otros; no florezco el pensamiento de soledad y que sepan que no están solos”, manifestó.

Las comunidades que visitan ubican en San Juan, Toa Baja, Cataño, Loíza, entre otros.

Uno de los participantes, Carlos Negrón, visita regularmente las actividades navideñas de La Fondita.

Negrón, natural de Utuado, contó a Metro Puerto Rico sobre las dificultades que propulsaron que estuviera años sin hogar.

Luego del fallecimiento de su madre, Negrón vivió en la calle, y como recuerda, cayó en “la adicción y en la bebida”.

Más tarde, Negrón logró recibir ayuda, gracias a distintas agencias y organizaciones. La Fondita es uno de ellos.

Gracias a la entidad, el utuadeño tiene un hogar, servicios de trabajador social y beneficios del Gobierno que lo ayudan a subsistir.

Según narró, estos eventos lo motivan y lo hacen sentir en casa, especialmente en tiempos de festejo.

”Estoy bien agradecido, no estoy en la calle. Se que llevo muchos años. Me siento alegre, bien. Esta gente es mi familia”, sostuvo.