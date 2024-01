Legisladores y alcaldes exponen sus inquietudes ante el gobernador durante el Saludo Protocolar

En el segundo día del Saludo Protocolar, congresistas, legisladores, alcaldes, representantes de entidades religiosas, entre otros, llegaron hasta La Fortaleza para sus encuentros con el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Tanto senadores y representantes, como líderes municipales, aprovecharon la ocasión para comunicar sus preocupaciones y proyectos de ley al primer mandatario, mientras que otros aclararon controversias ante la prensa.

A su llegada a la mansión ejecutiva, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, insistió en su oposición a la docena de posiciones gubernamentales vacantes o con líderes interinos.

“Nosotros entendemos que los interinatos no son indefinidos. El gobernador ha dicho que algunos nombramientos no los va a realizar, que otros los va a evaluar, y mi exhortación es que todas esas plazas, en consulta con nosotros, se puedan llenar y no dejar los interinatos indefinidamente porque no le hace bien al país”, afirmó.

Dalmau Santiago ejemplificó que actualmente no hay una procuradora de la Mujer en propiedad.

“El gobernador acaba de declarar una emergencia para la crisis de los asesinatos, los feminicidios, sin embargo, hace más de dos años no tenemos una procuradora de la Mujer en propiedad. El año pasado, para esta fecha, se nombró una procuradora, que la propia delegación del PNP en el Senado rechazaba y no tenía los votos, y el año completo pasó sin que se llene esa posición”, sostuvo.

En cuanto a la cantidad de nombramientos que la Asamblea Legislativa ha rechazado, el presidente senatorial comentó que han aprobado 346 nombramientos, y rechazaron 15.

“Ese es el récord, lo demás son excusas”, expresó.

“Sin embargo, el gobernador ha vetado proyectos de la Asamblea Legislativa con el voto de todos los partidos, más de 120 vetos. Póngalo en una balanza, ¿quién está obstaculizando aquí?”, puntualizó el senador.

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, aclaró las denuncias realizadas ayer por el candidato, al mismo puesto, del Partido Nuevo Progresista (PNP), Erik Rolón Suárez, sobre la utilización de fondos municipales para crear y mantener jardines debajo de los rótulos de campaña de López Rivera. Rolón sostuvo que tales rótulos llevan la fotografía, nombre, logotipos municipales y colores alusivos a la campaña política partidista del actual alcalde.

“Fuimos claros de que los letreros no están y que la denuncia fue finalmente sin fundamento. Somos cumplidores de la ley y fueron removidos. Fue una denuncia que no tiene fundamento, y los que están, que están a la entrada del pueblo, que estoy yo con mi familia, fueron costeados con fondos de mi campaña, lo cual no le aplica lo de la veda electoral. Sencillamente no hay ningún tipo de controversia”, aseguró López Rivera.

El alcalde de Dorado recalcó en que los rótulos que quedan en el municipio, fueron costeados con fondos de su campaña.

“Parece que, como quedaron bien, a alguien le pica. Porque quedaron lo más bonitos”, dijo López.

En cuanto al plan de trabajo de su contrincante Rolón Suárez, exsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el actual alcalde popular puntualizó que “me dan ganas de reír porque en su vida pública, que ha cogido pon bajo la insignia de los trabajos que hacemos los alcaldes, no se ha preocupado en poner ni un foco para velar por la seguridad. Se está copiando de las iniciativas que nosotros hemos realizado”.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, adelantó que aprovecharía la ocasión para hablar con el primer ejecutivo respecto a “unos proyectos que queremos adelantar de CDBG del plan de recuperación de desastres, que los hemos estado trabajando. Unos temas que tienen que ver con las microrredes de energía renovable para San Juan. Ya los hemos estado hablando, pero aprovecho y le doy un recordatorio”.

En cuanto a la contienda por la alcaldía de la ciudad capital, en la que Romero Lugo busca la reelección, el funcionario estableció que, aunque no le gusta utilizar la palabra “confiado”, “estoy convencido de que voy a prevalecer. El trabajo se ha hecho. Hay un contraste. El cambio en San Juan es más que evidente en carreteras, en edificios, en seguridad”.

“Terminamos un año, el 2023, con una reducción de un 12.9%, sobre 600 delitos menos. La gente ha visto un contraste de una ciudad que, en apenas 36 meses, nosotros rescatamos del abandono, del olvido, estaba totalmente desatendida, a una ciudad que está encaminada a una transformación”, aseveró Romero Lugo.

También, la senadora del partido Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, utilizó la ocasión para expresarse sobre la reciente desafiliación de la candidata a la gobernación, Ada Norah Henriquez, de dicha colectividad.

El pasado 29 de diciembre, Henriquez tildó como “represivos” a los líderes del PD, y afirmó que estos solamente respaldan a las personas que comparten sus mismas ideas.

Al respecto, Rodríguez Veve comunicó que “ella tiene su derecho a hacer esas expresiones. Respetuosamente difiero de su apreciación. Si pensara que es así, yo tampoco estaría en Proyecto Dignidad”.

La senadora adelantó que traería, a la atención del primer ejecutivo, dos proyectos de ley de su autoría, que llegarán al escritorio de Pierluisi Urrutia este mes.

Estos son el Proyecto del Senado 1218, que propone, entre otras cosas, que no se les cobre intereses a los consumidores cuando LUMA Energy cometa un error en la facturación, y el Proyecto del Senado 1141, que busca que la declaración jurada de exención religiosa no requiera que se haga constar el nombre de una religión o secta, y que no requiera ser firmada por un ministro.

El Saludo Protocolar regresó a La Fortaleza, tras más de una década de ausencia. Durante el evento, realizado por dos días consecutivos —el 3 y 4 de enero de 2024– los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por la mansión ejecutiva.