Desmienten al contralor electoral tras decir que Miguel Romero tuvo que pagar penalidad por no detallar donativos

El director de campaña del alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo, el licenciado Ángel Cintrón, criticó esta mañana las expresiones que hizo el contralor electoral, Walter Vélez, donde reveló que el comité de campaña del líder sanjuanero tuvo que pagarle a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por no detallar de manera clara donativos recibidos en su informe de gastos.

“No tengo la cantidad aquí, pero se detectó cierta cantidad de dinero que no fue debidamente expuesto en los informes con la información correcta y ya ellos hicieron un pago como penalidad por esa cantidad”, puntualizó ayer Vélez en entrevista con el programa radial “Pega´os en la Mañana” de Radio Isla 1320AM.

En ese mismo espacio, Cintrón aprovechó para aclarar la información y enviarle un mensaje a Vélez por haber hecho declaraciones sobre la investigación que continúa en curso.

“Las expresiones del contralor pueden tender a crear una percepción que es incorrecta y tengo que con mucho cariño y respeto corregir al señor contralor electoral. Se equivocó en dos cosas, una que el artículo 3.11 le prohíbe hablar a él en voz alta de informes que no han sido finales [...] Lo segundo, esta es la única campaña en Puerto Rico, desde que existe la Contraloría Electoral, que se ha auditado tres veces. […] Ya no encuentran que más buscar para no encontrar nada ilegal”, sentenció el también presidente del Partido Republicano en Puerto Rico.

El exsenador además desmintió que pagaron una penalidad, aseverando que devolvieron un exceso de dinero que recibieron en la campaña política.

“No son multas, se hicieron dos devoluciones de esos dos donativos. En total, no llegan ni a $8 mil dólares de $2 millones (de dolares)”, agregó.

El contralor electoral también afirmó que el equipo de campaña de Romero Lugo se encuentran realizando enmiendas a los informes de ingresos y gastos luego de que auditores de la OCE hicieran las recomendaciones. Vélez comentó que identificaron información que no estaba clara o se encontraba duplicada.

“(Son) errores humanos que ocurren en cualquier campaña y que aquí escrudiñaron mucho más de lo que tenían que escudriñar y detectaron unos detalles que pidieron ser corregidos y están siendo corregidos”, dijo Cintrón.

La OCE inició una investigación contra el alcalde de San Juan luego de que en marzo de 2023, durante el juicio federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, el contratista, Oscar Santamaría, declaró bajo juramento que hizo donativos a su campaña política.

El convicto por corrupción detalló que realizó dos donaciones contributivas en efectivo para el entonces aspirante a alcaldía de San Juan, uno por $50,000 dólares y otro de $10,000 dólares.

No obstante, en la OCE solo se registraron $5,000 dólares. Santamaría donó $2,500 dólares en efectivo al Comité de Romero Lugo, y otros $2,500 dólares al Comité Municipal de San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP). El primer donativo aparece bajo la fecha del 17 de julio de 2020, y el segundo, el 23 de julio del mismo año.