José Aponte dice candidatos de la alianza PIP-MVC son “fantasmas”

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, catalogó este miércoles como “candidatos fantasmas” a Javier Córdova Iturregui, postulante a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y a Roberto Velázquez Correa, quien aspira a la comisaría residente en Washington por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Aponte Hernández aseguró que tanto Córdova Iturregui como Velázquez Correa “están en sus puestos para defraudar la confianza del elector” y que ambos buscan “promover las candidaturas de otros”.

“Estos dos candidatos son fantasmas. Ambos están en sus puestos para defraudar la confianza del elector. El candidato a la gobernación por el partido MVC ya indicó que votará por Juan Dalmau, candidato a la gobernación del PIP, en vez de por el mismo. Lo que vemos son dos candidatos fantasmas que no tienen otra intención que no sea promover las candidaturas de otros”, dijo el líder novoprogresista en declaraciones escritas.

De la misma forma, el expresidente de la Cámara de Representantes sostuvo que sus radicaciones representan un intento de defraudar el sistema democrático electoral. Dijo, además, que la alianza PIP-MVC pretende “faltarle el respeto al electorado”.

“Aquellos que alegan que es un desprendimiento presentar estas aspiraciones no son sinceros. Esto no es un gesto de bondad, es un intento de defraudar el sistema democrático electoral con candidatos que no son otra cosa que fantasmas, personas que no existen en la realidad política...”, finalizó.

Precisamente, ayer el aspirante a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau Ramírez, reaccionó a las “candidaturas de agua” que se han revelado como parte del acuerdo de alianza entre PIP-MVC durante el cierre de radiación de candidaturas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Con relación al caso de Velázquez Correa, Dalmau Ramírez describió su postulación como un gesto de “generosidad” y “desprendimiento”.

“La candidatura del doctor Roberto Velázquez Correa es un acto de generosidad y desprendimiento y tiene un valor e importancia incalculable en este momento histórico. Su candidatura es indispensable para lograr la alianza de país”, comentó el líder independentista.

Velázquez Correa es médico internista y tiene práctica en el municipio de Caguas.

“El Código Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), y que luego mantuvo el Partido Popular Democrático (PPD), nos exige tener que postular a alguien a esa posición. En ese sentido, sentimos un enorme orgullo de ese gesto de patriotismo por parte del doctor Velázquez”, explicó.

Dalmau Ramírez detalló que el partido ha llegado a un acuerdo con MVC para respaldar a la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien se enfrentará una primaria dentro de esa colectividad.

A parte de Rivera Lassén, figuran como precandidatos a la silla en Washington por el MVC, Edgardo Cruz Vélez y Melín Sotiriou Droz.

“Como hemos dicho anteriormente, nuestro apoyo es, y continuará siendo, hacia la candidatura de la licenciada Ana Irma Rivera Lassén para la comisaría residente en Washington”, agregó.

Una “candidatura de agua” es un movimiento poco convencional en el que se presenta un candidato que no busca realmente la elección, sino más bien cumplir con formalidades.