Legisladores del PNP rechazan nuevo Plan de Ajuste de la AEE

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto al representante Víctor Parés Otero, rechazaron este martes la nueva propuesta de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JCF) para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En declaraciones escritas, Méndez Núñez aseguró que la cuarta versión del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD) “carece de transparencia” e impacta “innecesariamente” a los consumidores y pequeñas y medianas empresas en la Isla.

“Además de carecer de transparencia, el Plan es totalmente arbitrario, impactando innecesariamente a los consumidores residentes y nuestras pequeñas y medianas empresas (Pymes). Rechazamos este aumento propuesto de 4.4 centavos el kilovatio hora para los clientes residenciales, así como uno mayor a las Pymes”, señaló el líder novoprogresista.

El Plan de Ajuste aumentaría la factura del servicio eléctrico un 25% para pagar 10% a los bonistas y 15% a los pensionados de la AEE.

De igual forma, el expresidente cameral aseguró que la aceptación de la propuesta, que debe ser aprobada por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, representaría un “golpe fuerte” para los puertorriqueños.

“Es importante recalcar que el aumento en el costo de la luz afecta, no solo los clientes residenciales, sino las Pymes y las industrias, para las cuales sería bien difícil no pasar ese incremento a los consumidores. Eso no es lo que buscamos. Destacamos, además, que no se ha tomado en consideración el pago de las pensiones, unos $300 millones anuales, en ese Plan. Esto es un golpe fuerte que no debe ser aprobado”, agregó.

Por su parte, Parés Otero repudió el PAD, asegurando que se trata de uno “totalmente inaceptable”. Igualmente, dijo que el plan tiene algunas áreas que se pueden revisar, además de la reducción de costos y la entrada de plataformas de energía renovable.

“Estamos hablando de que los clientes residenciales serán impactados con sobre $20 más en su factura cada mes. Eso es totalmente inaceptable para nosotros. Este Plan aumenta la cantidad que se le paga a los bonistas, de $2,282 millones en el tercer Plan a $2,536 en este, algo que repudiamos totalmente”, sostuvo el Representante por San Juan.

El cargo adicional a la factura de energía eléctrica para sufragar deuda de pensiones con los alrededor de 12,000 jubilados de la AEE. El cuarto PAD fue presentado el pasado 31 de diciembre de 2023.