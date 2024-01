Juan Zaragoza detalla sus prioridades para los comicios electorales

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, anunció esta mañana a través de sus redes sociales lo que serán sus prioridades de cara a los comicios electorales de 2024.

“Dentro de un año, el dos de enero del 2025, estará tomando posesión un nuevo gobierno. Ese día, jurará ante el país, la persona que dirigirá los destinos de nuestro pueblo por los próximos cuatro años. En ese momento, además, se comenzarán a labrar nuevas esperanzas y nuevos sueños. Pero antes de esa fecha, estaremos todas y todos, como un solo pueblo, escuchando propuestas, evaluando candidatos y, en noviembre próximo, expresando nuestra voluntad a través del voto”, expresó Zaragoza.

“Gobernar es un acto de responsabilidad. Es asumir como nuestras, las causas de todas y todos. Es tomar decisiones complejas e impostergables, porque nuestro país necesita acciones urgentes que no pueden seguir esperando. No hay tiempo que perder ni espacios para aprender, porque la precaria situación social y económica en que vivimos, no aguanta más”, señaló el dirigente popular.

En un mensaje de cuatro minutos, el también senador del PPD sostuvo que la radiografía social de la isla, requiere que se actúe con mayor sentido de urgencia y que se establezca un gobierno que funcione efectivamente.

“Hoy, cuatro de cada diez puertorriqueños viven con grandes necesidades económicas; y cinco de cada diez niños viven en un ciclo de necesidad y privación de ayudas. Eso es inaceptable. La desigualdad social es, indudablemente, el reto mayor que enfrentamos como pueblo. Esa inequidad social que vivimos es el denominador común que genera problemas, como la pobreza, la marginación, la deserción escolar, el desempleo, el discrimen y la violencia. Y para mitigar esa inequidad hace falta un buen gobierno. Un gobierno que entienda las necesidades de su gente. Un gobierno sensible y efectivo”, afirmó el senador del PPD.

“Llegó el momento de dejar atrás a esos malos gobiernos que invierten su tiempo y sus recursos en la propaganda superficial y en la ideología desenfrenada. Gobiernos indiferentes a la falta de acceso a los servicios médicos y a los altos costos de medicamentos. Gobiernos, como el presente, que luchan más por escalar posiciones, que por adelantar ideas”, indicó Zaragoza.

En su mensaje, Zaragoza adelantó que desea escuchar propuestas de ciudadanos y entidades de todos los sectores, porque el programa de gobierno del próximo gobierno tiene que partir de la unidad de propósitos.

“Por eso, para construir un mejor País, a partir de este momento iniciaré contigo una conversación sobre el futuro de Puerto Rico. En esos diálogos diseñaremos juntos la hoja de ruta por la cual llevaremos a nuestro pueblo al nivel de excelencia que tanto anhelamos. Esa hoja de ruta se plasmará en un conjunto de acciones de política pública nutridas del diálogo y de la unión de voluntades. Mi programa será un contrato moral que nos guiará a encaminar las acciones que nos corresponde emprender para mejorar nuestras condiciones de vida, para revitalizar la economía y para reducir el costo de vida. Será un programa que refleje tus sueños, que son también los míos.”, sostuvo el líder popular.

Al hacer un llamado a participar de esos diálogos por toda la isla, Zaragoza señaló que: “te propongo que caminemos juntos; que luchemos por nuestras aspiraciones bajo una sola voz; que miremos con optimismo de cara al futuro y que usemos los procesos electorales –primarias y elecciones– como un puente de dialogo y de democracia participativa, que nos fortalezca como individuos y como pueblo. Y así debe ser, porque la política buena, la política decente, la política que todos queremos, es aquella que busca con anhelo la agenda que nos une y se distancia de lo que nos separa.”, terminó diciendo el precandidato a la gobernación del PPD.

Cónsono con el mensaje, el comité de campaña de Zaragoza, adelantó que en los próximos días, se lanzará una página digital para que los ciudadanos compartan sus ideas; y, además, se organizarán diálogos comunitarios presenciales por toda la isla y de forma virtual para lograr la integración de ideas ciudadanas en el programa de gobierno.