Sombría realidad: el 2023 cierra con 63 feminicidios

El Observatorio de Equidad de Género contabilizó 63 feminicidios en Puerto Rico desde enero hasta el 14 de noviembre de 2023, de los cuales 31 continúan bajo investigación.

La organización informó que, en seis de los casos, aún se desconoce el móvil o el agresor. Además, no se sabe la causa de muerte de 24 mujeres y de una menor de edad.

“Desde el Observatorio de Equidad de Género exhortamos a las autoridades a realizar investigaciones adecuadas que permitan categorizar estos feminicidios correctamente, y así poder generar recomendaciones de política pública para prevenir y erradicar la violencia de género en el país”, lee una publicación en la cuenta de Instagram del organismo.

Desde 2019, el número total de feminicidios anual en la isla ha fluctuado entre 51 y 79. En 2020, se registraron 75 feminicidios; en 2021, 58; y en 2022, 79.

Mientras que los perpetradores de siete de los feminicidios registrados en 2023 se privaron de la vida tras cometer el crimen, tres de los 16 agresores que utilizaron un arma para asesinar a la mujer no portaban licencia de armas, conforme a los datos provistos por el Observatorio.

En adición, de los 63 feminicidios registrados este año, el ente contabilizó un total de 40 intentos de feminicidio: 37 de estos en mujeres y tres en niñas.

Desde enero hasta el 14 de noviembre de 2023, ocurrieron 19 feminicidios íntimos, un transfeminicidio, cuatro feminicidios no-íntimos, y dos ejecutados por familiares de las víctimas.

También, seis de los feminicidos fueron categorizados bajo “crimen organizado” o como víctimas de la línea de fuego en violencia por crimen organizado (tráfico de drogas, peleas de pandillas, robos y otros).

El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que tiene como objetivo vigilar el estado de la violencia de género y la igualdad de género en Puerto Rico, recomendar política pública y fiscalizar cómo responde el gobierno a la situación.

Para monitorear los feminicidios, intentos de feminicidios y desapariciones de niñas, mujeres y personas trans en el archipiélago, la entidad vigila constantemente los medios de comunicación, y triangula sus datos con los de Seguimiento de Casos de Carmen Castelló. Asimismo, cuando es posible, verifican los datos con otras fuentes gubernamentales, como el registro sociodemográfico.

“El problema sigue siendo la educación. Reafirmamos que se pueden establecer leyes, pero, si no se enseña sobre la perspectiva de género, no va a haber un cambio porque la gente coge un taller de dos días y en ese tiempo no se cambia la mentalidad”, estableció mediante declaraciones escritas la directora de Siempre Vivas en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Luisa Rosario Seijo Maldonado.

En enero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmó la Orden Ejecutiva 2021-013 para declarar un estado de emergencia ante el aumento, en 2020, de casos de violencia de género en el archipiélago.

Más adelante, con la Orden Ejecutiva 2023-020, se decretó la continuación del estado de emergencia, debido al alto volumen de los casos de violencia de género, la cual ordena establecer y continuar trabajando en las medidas dirigidas a la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (“PARE”).

Dicha orden tiene vigencia desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

El miércoles, Pierluisi Urrutia confirmó que esta semana firmará otra Orden Ejecutiva para extender el estado de emergencia, pues “todavía tenemos un serio problema de violencia de género que atender, y si yo vengo y básicamente le doy punto final a la declaración de emergencia, puede ser que el mensaje que estoy enviando es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y no, no es así”.