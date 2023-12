Piden al PPD no certificar a “Guillito” Rodríguez como candidato al Senado

El representante por acumulación y aspirante a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, le solicitó este jueves al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortíz, que no certifique la candidatura del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, al Senado de Puerto Rico.

En declaraciones escritas, el líder novoprogresista aseguró que “no hay razón alguna” para que Rodríguez pueda estar en una papeleta para las elecciones de 2024.

“Contra el suspendido alcalde ya el Tribunal de Primera Instancia encontró causa para juicio por delitos asociados a corrupción pública. No hay razón alguna para que esta persona pueda estar en una papeleta para las elecciones de 2024, ninguna. Aún el PPD aplicando sus ‘reglas’ contra la corrupción, como fue en el caso de Ponce, aquí, en el asunto de Mayagüez, no debe haber duda alguna que este señor no puede aspirar a ningún puesto electivo”, comentó Meléndez.

Más temprano, en el programa “Las cosas como son”, de la estación radial WKAQ 580, el analista Ángel Rosa informó que “Guillito” Rodríguez buscará un puesto en el Senado bajo la insignia del PPD.

“Hoy (jueves) aparece el nombre de José Guillermo Rodríguez entre las candidaturas al Senado por el Distrito de Mayagüez en el PPD. Es decir, que en las candidaturas al Senado, va a haber primarias que hasta ahora no había”, indicó el comunicador.

De acuerdo con Rosa, el líder popular intentará ganar la silla del Distrito de Senatorial IV, que comprende los pueblos de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Isabela, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián.

“De ser cierta esta radicación, emplazamos al liderato de turno del PPD, su presidente y su candidato a la Comisaría Residente, a tomar acción contra la corrupción pública y rechazar la posible candidatura de José Guillermo Rodríguez al Senado por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla. Basta ya de aceptar candidatos señalados por actos contra el interés del Pueblo. El PPD tiene que actuar y es ya”, añadió Meléndez.

Hasta el momento, ni el PPD ni Rodríguez han realizado ningún anuncio o declaración con respecto a la noticia.

En marzo, luego de concluida la investigación en el ámbito administrativo realizada por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), relacionada con las irregularidades administrativas y fiscales en Mayagüez, el Panel sobre el FEI determinó suspender sumariamente Rodríguez de sus funciones.

“Guillito” Rodríguez está acusado de incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos junto a la directora de finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrade, por desviar $9 millones de dólares que iban destinados a mejoras para el Centro de Trauma de Mayagüez. Alegadamente, el dinero fue depositado en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.