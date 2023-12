El juicio contra la exrepresentante María Milagros Charbonier que se lleva a cabo en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, distrito de Puerto Rico, fue suspendido ayer, martes, debido a una situación de salud que se le presentó a la jueza encargada del caso Silvia Carreño Coll.

Según se reportó, el juez presidente del Tribunal Federal, Raúl Arias Marxuach, anunció la suspensión del proceso e hizo advertencias al jurado quienes no deben buscar información sobre el caso de la exrepresentante durante el receso.

El juicio se estará reanudando el 8 de enero del 2024.

¿Qué efecto tiene la suspensión del juicio de María Milagros Charbonier?

Los analistas políticos y abogados, Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo, explicaron ayer los efectos que tendría la suspensión del juicio de Charbonier.

Tanto Pabón Roca como Díaz Olivo, coincidieron en que por el momento la suspensión del caso no tendría un mayor efecto. Sin embargo, ambos señalaron que si el juicio vuelve a ser suspendido, mayores situaciones podrían ocurrir.

Los analistas mencionaron que testigos podrían sufrir situaciones de salud que atrasarían nuevamente el juicio y que el jurado podría exponerse a opiniones sobre el caso.

“El proceso se sigue y se desarrolla de forma normal. En la práctica sí hay una interrupción en el desarrollo normal. Se rompe la cadena que se iba trabajando, la gente se desconecta y vuelve para acá. Va a requerir, en este caso de Fiscalía -que era quien estaba desfilando la prueba- volver a montar el momentum que había desarrollado y -sobre todo- hacer algún tipo de empate para colocarlo en la vía que estaba, para que pueda fluir con normalidad. En el interim siempre pueden pasar diferentes cosas, testigos que pueden enfermar, morir… Mientras tu pospongas un evento, pueden suceder mayores cosas”, explicó Díaz Olivo en Telemundo.

Por su parte, Pabón Roca, sostuvo que “el otro factor que puede haber, es información ajena al proceso que se mete en este”.

“Se supone que al jurado se les instruye que no pueden discutir el caso con nadie, que no lean periódicos… Sabemos que eso no pasa. Esto expone más a que ese tipo de situación suceda y no estoy pensando en alguien que quiera hacer unas influencias indebidas (…) No es una buena noticia, pero con eso hay que bregar con el sistema. La gente se enferma”, añadió.

¿Qué ocurrió en el sexto día juicio?

En el sexto día de juicio, el agente del FBI a cargo del caso criminal contra Charbonier, su esposo Orlando Montes y la exempleada Frances Acevedo Ceballos testificó el lunes sobre el envío de dinero a las cuentas bancarias de la exrepresentante y su cónyuge.

El agente Andrew Waltz narró desde la silla de los testigos en el tribunal federal en Hato Rey varias instancias en que Acevedo depositó $1,500 a las cuenta conjuntas de Charbonier y Montes. Durante el testimonio la fiscalía mostró mensajes de textos entre Acevedo Ceballos y Montes en los que este último le indica su número de cuenta bancaria a la cual posteriormente se hizo el pago ilegal.

Waltz también testificó que algunos pagos se hicieron mediante transferencia electrónica a través de la plataforma ATH Móvil.

El agente federal indicó al inicio de su testimonio que estuvo presente en los allanamientos que se realizaron en la residencia de Charbonier y su esposo y en la de Acevedo Ceballos.

Sostuvo que durante los allanamiento se ocuparon teléfonos móviles y una tableta.

La exlegisladora novoprogresista fue arrestada en agosto del 2020 —junto a su esposo y su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier— por supuestamente inflar el salario de Acevedo Ceballos.

Según la acusación, el esquema de “kickbacks” se centró en que Charbonier infló el salario de su secretaria recepcionista, Acevedo Ceballos—de unos $755 bisemanales a $4,000 bisemanales— y, a cambio, la entonces legisladora recibía porciones de $1,000 a $1,500 de cada cheque de su empleada.

Charbonierpodría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

El mes pasado, Acevedo Ceballos se declaró culpable por el esquema de soborno, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.