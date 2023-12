Pierluisi critica a Jenniffer González por tener a un miembro del “chat” del Verano del 2019 en su campaña

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia criticó el miércoles que su contrincante primarista Jenniffer González Colón tenga en su campaña a uno de los protagonistas del chat de Telegram que provocó la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares en el verano de 2019.

Pierluisi Urrutia se refiere al asesor de comunicaciones Carlos Bermúdez Urbina.

“Ella repite y retoma una persona involucrada en el chat. Por eso allá que cada cual defienda lo suyo. Yo estoy muy orgulloso de mi equipo, tengo el mejor equipo que se puede tener”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Sin mencionarla con nombre y apellido, Pierluisi Urrutia insistió que su equipo de campaña es mejor que el que anunció González Colón.

“Hoy la persona que usted alude, anuncia su equipo de campaña. Yo lo que te puedo decir es que el mío es mucho mejor. Tengo el mejor director de campaña que se puede tener el compañero Edwin mundo, que es una leyenda en el Partido Nuevo Progresista y ni hablar del resto de mi equipo. Yo hablo del mío, el mío es el mejor”, mencionó

Pierluisi Urrutia expresó que la primaria contra González Colón es innecesaria y utilizara todos los recursos disponibles para sacarla del medio. Para ello, cuenta con 4.3 millones de dólares en sus cuentas de campaña.

“Vamos a utilizar todos estos recursos para prevalecer en la primaria que para mí es innecesaria, pero le doy el frente. Quiero sacar esa primaria del medio y voy a utilizar todos los recursos que tengo disponibles y que tendré disponibles”, sostuvo.

“Mi aspiración no es personal, esto no es una cuestión de ambición personal, ya yo soy gobernador, ya yo llegué a lo que yo aspiraba a llegar. Yo estoy defendiendo la obra del PNP en estos 3 años lo que yo quiero es darle continuidad de esa obra en los próximos 5 años. De igual manera, lo que quiero es que la reconstrucción se siga dando como va a todo vapor. Y quiero seguir haciéndole justicia social a nuestro pueblo. Este cambia cambia de cada 4 años. No es bueno para Puerto Rico. La continuidad es algo que se aprecia en el sector privado y también se debe apreciar en el gobierno. No queremos distracciones, no queremos atraso por cambios de equipo, por cancelaciones de buenas iniciativas y programas, así que yo en esta campaña soy el único que vengo a rendir, cuenta con la frente en alto de lo que hemos hecho colectivamente y de igual manera de decir lo que falta por hacer”, concluyó.