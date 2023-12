Johnny Méndez admite conocía sobre altos salarios en la oficina de María Milagros Charbonier

El expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó que desde su oficina se tenía conocimiento sobre los altos salarios de empleados de la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier que fue revelado con mayores detalles en el caso federal que se ha llevado a cabo en las pasadas semanas.

En entrevista con el programa Rayos X (Telemundo) y la periodista Adriana De Jesús Salamán, el actual representante admitió que durante su presidencia no estaba ajeno al aumento de sueldo que le dio Charbonier a su empleada Frances Acevedo Ceballos, pero en ese momento se adjudicó la responsabilidad del presupuesto a la oficina de la legisladora.

“Hay cosas que uno no necesariamente tiene que saber, sí una de las testigos que ha estado allí, muy bien manifestó que de la oficina de administración por instrucciones se le dijo que tenía que bajarle el salario a esa empleada porque detectamos que era un salario demasiado de alto, pero eso es una decisión del legislador”, expresó Méndez en la entrevista televisiva.

Además, indicó que en la legislatura cada oficina legislativa tiene un presupuesto asignado y que está en manos del legislador decidir cómo se utiliza el dinero.

Al ser cuestionado sobre los múltiples casos de corrupción que se dieron bajo su presidencia como el de Charbonier, el del representante Néstor Alonso, Nelson Del Valle, entre otros, este confirmó que tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo ya que se realizaron auditorías internas en la Cámara.

“Yo nunca he dicho que yo no sabía, hay casos que surgieron de auditoría que nosotros hicimos, lo que pasa es que yo no voy a hablar de las cosas que ocurrieron, que se refirieron y que las agencias hicieron su trabajo. Yo creo que no es correcto que yo hable de investigaciones pasadas y de investigaciones que aún no están en curso, hacerlo yo sería una imprudencia. Las agencias federales y estatales en su momento tendrán la libertad de poder hablar”, respondió.

Durante el caso que se lleva contra la exrepresentante María Milagros Charbonier en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, salió a relucir el esquema de “kickbacks” donde la legisladora aumentó el salario de su empleada Frances Acevedo a cambio de que esta le devolviera el dinero.

Acevedo Ceballos llegó a ganar más dinero que los propios representantes que trabajaban en el capitolio el pasado cuatrienio.

Según la acusación, el esquema de “kickbacks” se centró en que Charbonier infló el salario de su secretaria recepcionista, Acevedo Ceballos—de unos $755 bisemanales a $4,000 bisemanales— y, a cambio, la entonces legisladora recibía porciones de $1,000 a $1,500 de cada cheque de su empleada.

Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

El mes pasado, Acevedo Ceballos se declaró culpable por el esquema de soborno, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

El pasado martes, el caso fue suspendido debido a problemas de salud de la jueza encargada del caso y el mismo se retomará en enero del 2024.