Elías Sánchez describe a Jay Fonseca como una “mala persona” que tiene “crisis emocionales” y de “apariencia física”

El cabildero Elías Sánchez arremetió contra el analista político Jay Fonseca a quien demandó por alegada difamación en el Tribunal Federal de los Estados Unidos.

En entrevista realizada por el Podcast de la Unidad Investigativa de TeleOnce, Sánchez, aseguró que el analista político es una “mala persona” que utilizó su nombre para generar dinero y audiencia con las historias que el cabildero asegura se crearon alrededor suyo.

Ante la pregunta sobre si la demanda tiene la función de buscar reivindicar al quien una vez fue el director de campaña del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, Sánchez, aseguró que con el pleito busca reparar el daño que alega le hizo el analista político y los medios donde este participó.

“Yo no estoy haciendo nada por sentirme reivindicado, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en función de primero, reparar un daño que me causaron porque me causaron un daño económico, personal, familiar de todos los renglones habidos y por haber y fue un daño malicioso, intencional de una persona que para mí es una mala persona. Jay Fonseca es una persona genuinamente mala, en su foro interno y por eso tú lo ves con esas crisis emocionales, existenciales, apariencia física y todo lo demás porque no es conforme ni con sí mismo, es una persona de malas intenciones que decidió coger a alguien para ver cómo lo explotaba económicamente y ver cómo él generaba esta ganancia para él y yo quisiera que eso nadie más en Puerto Rico lo tuviera que vivir”, expresó el cabildero.

Actualmente, Sánchez tiene una demanda contra Jay Fonseca y Telemundo a nivel federal que fue radicada en el año 2021.

Entre las alegaciones realizadas por la parte demandante se encuentran comentarios realizados en el programa “Jay y sus Rayos X” de Telemundo donde se menciona a Sánchez y su esposa Valerie Rodríguez Erazo, estos alegan que los comentarios realizados fueron difamatorios. Además, de publicaciones realizadas en las redes sociales, específicamente Facebook tanto publicaciones como transmisiones en vivo de la red social.

La demanda fue presentada por Sánchez en enero del 2021 en el Tribunal de la ciudad de Miami en el estado de Florida, sin embargo, el pleito fue trasladado posteriormente al tribunal federal en Puerto Rico.

El exdirector de campaña de Ricardo Rosselló radicó la demanda junto a su esposa Valerie Rodríguez, y en el documento de 288 páginas piden remedio por “una serie de constantes difusiones difamatorias y calumniosas de declaraciones maliciosas, falsas y difamatorias publicadas por los demandados”.

La demanda no solo incluye a Fonseca sino a NBCUniversal y Telemundo Internacional y sus afiliadas, canal donde se transmite el programa Jay y Sus Rayos X, donde Sánchez asegura se hicieron parte de las expresiones. Además a la casa productora Tony Mojena Entertainment y Jagual Media.

Sánchez aseguraría en la demanda que no solo se vio impactado por declaraciones de Fonseca en su programa, sino por publicaciones en redes sociales que le costó -según dice- el repudio de comunidades puertorriqueñas fuera de la Isla.

El excabildero solicita $30 millones por reparaciones en el carácter de corporaciones y negocios que se vieron afectados por la “falsa información publicada”.