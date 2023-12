Oficial puertorriqueña de los Blue Angels lleva regalos a escuela en San Juan

En un esfuerzo lleno de espíritu navideño, la puertorriqueña, Teniente Comandante Natalia Luchetti de los renombrados Blue Angels de la Marina de EE.UU., repartió juguetes en la escuela elemental Amalia Marín en San Juan, con U.S. Marines estacionados en Puerto Rico que trabajan con la organización sin fines de lucro Toys for Tots.

Luchetti, natural de la comunidad Castillo en Mayagüez, fue criada en circunstancias muy similares a los niños del evento.

”En el 1989, me acuerdo de que Toys for Tots vino después del huracán Hugo. Al recibir ese juguetito en la cancha de baloncesto, eso siempre se quedó conmigo. De allí en adelante eso se mantuvo en mi corazón, [lo de] poder ayudar a las familias y devolver [lo que a mí] se me ha dado en el navy a nuestra isla. Para mi esto es bien importante y la razón por la cual todavía estoy sirviendo”, dijo la teniente.

Esta distribución fue posible gracias al equipo militar, los Blue Angels, que trajeron miles de juguetes donados por Hasbro a la isla en su avión C-130 Hercules”Fat Albert”, los cuales serán distribuidos en comunidades a lo largo de todo Puerto Rico.

Los Blue Angels, reconocidos por mostrar el trabajo en equipo y el profesionalismo de la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se han unido a esta noble causa para difundir la alegría navideña. Desde 1946, han cautivado a más de 500 millones de fanáticos con sus impresionantes demostraciones de vuelo y su compromiso con la comunidad.

“Esto es un honor y un orgullo. Siendo de Mayagüez, de esta isla, para mí es una experiencia que no se compara con nada que yo he hecho en las fuerzas armadas. Poder venir y repartir algo que recibí cuando niña es inspirador”, continuó Luchetti, que recientemente hizo historia al volverse la primera mujer puertorriqueña en ser oficial de mantenimiento en el equipo élite de los Blue Angels.

El evento llenó las almas de niños necesitados con esperanza y felicidad, una realidad que, de otra manera, podrían perderse si no fuera por la colaboración del equipo militar con la organización sin fines de lucro, Toys for Tots.

La colaboración entre Toys for Tots, los Blue Angels y Hasbro no solo busca alegrar las festividades de los más pequeños, sino también abordar los desafíos que enfrenta Puerto Rico después de varios años de desastres naturales, problemas en la cadena de suministro y las dificultades económicas actuales.

Nelis Lopez Zayas, maestra de educación especial en la escuela, expresó el impacto que la distribución tuvo en los estudiantes. “Los niños de Puerto Rico necesitan personas comprometidas que estén enfocados en echar a nuestros niños adelante. Esto es un momento para poder unir a las familias [que] han pasado tantos eventos tristes. Estos eventos y ratitos le dan mucha felicidad y mucha alegría a nuestros estudiantes y es super bonito llevarle un poquito de alegría para sus casas”, relevó Zayas.

Toys for Tots, la organización nacional dirigida por la Reserva del Cuerpo de Marines de los EE. UU. celebra 76 años de llevar alegría, consuelo y esperanza a niños económicamente desfavorecidos en toda la nación. Con una trayectoria de más de 291 millones de niños beneficiados desde 1947, la organización sin fines de lucro ha demostrado ser una fuerza positiva durante las festividades.

Al preguntarle sobre el impacto que ella esperaba tener en las vidas de la juventud de Puerto Rico participando en el evento, Luchetti informó: “Si una Mayagüezana que entró como E-1 al navy ahora es oficial como teniente comandante [en los Blue Angels], cualquier persona lo puede hacer. [Entre] al navy a los 18 años sin hablar un chispo de inglés, y he llegado aquí 23 años después. Así, que sigan soñando, reconozcan sus metas, no se rindan y echen para adelante.”

El evento creó sonrisas de alegría en más de 100 jóvenes boricuas que impactarán el futuro de la isla, y Toys for Tots continuará repartiendo juguetes durante las navidades.