Dalmau reitera en la importancia de revelar los responsables de provocar la quiebra

El aspirante a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reiteró ayer que entre sus propuestas está la creación de un tribunal especial de justicia y verdad que se enfoque en procesar a los responsables de la quiebra fiscal de Puerto Rico.

‘‘El que no tiene hechas no tiene sospechas, pero sí creo la seriedad de que aquí hubo gobiernos que endeudaron a Puerto Rico por mas de 75 mil millones de dólares. Que no se quiera saber la verdad de cómo llegamos a esa quiebra, quiebra que están pagando las presentes y futuras generaciones. En donde hubo admisión de deuda irregular, ilegal y si prescribió, pues que se sepa quiénes fueron”, manifestó luego de ser ratificado como el candidato oficial del PIP a la gobernación en una asamblea a la que asistieron miles de simpatizantes.

Además, agregó que “los responsables están ahora mismo enriqueciéndose como cabilderos de los bonistas, cabilderos de casas acreditadoras, como miembros de bufetes de abogados que asesoran al gobierno en el proceso”.

De la misma forma, argumentó que su propuesta puede llevar otro nombre, pero la iniciativa busca crear un entre de verdad y justicia.

“El pais tiene derecho a saber cómo llegamos a dónde llegamos quienes fueron los responsables. Para que tengan a responder quiénes fueron los responsables, pero también para que no se vuelva a repetir”, insistió.

Por otra parte, el representante del PIP, Denis Márquez, estableció que hay muchos delitos de la función pública que no prescriben. Por lo que, ese delito permanece vigente, según dijo.

De la misma forma, añadió que esta medida sirve para “denunciar quiénes son”, los asuntos que se deben modificar para evitar que otra quiebra vuelva a suceder y para que se registre en la historia del país quiénes fueron los responsables.

Las expresiones originales de Dalmau en entrevista Punto por Punto con Metro fueron criticadas por analistas políticos y expertos en la Ley PROMESA. Las críticas se centraron en la prescripción de posibles delitos y en el foco a la “persecución”.

“Hay culpables con respecto a las administraciones azules y rojas. También hay culpables de las casas de corretaje y también de las casas acreditadoras. Así que aquí hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia”, dijo Dalmau la semana pasada en entrevista “Punto por Punto” con Metro Puerto Rico.

“Deberíamos instaurar un Tribunal de Verdad y Justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel”, planteó.

Por otro lado, en una conversación con Metro Puerto Rico algunos expertos aseguran que estas medidas son un intento de “politiquería barata”.

Así lo estableció el experto en la Ley Promesa, el licenciado John Mudd, en sus redes sociales. “Delitos, si alguno, han prescrito, y ya hay desmandas contra casas de corretaje. Esto es politiquería barata”, escribió el abogado en X.

De la misma forma, el analista político, Armando Valdés, señaló que esta propuesta no tiene la capacidad de ampliar la base electoral de Dalmau. De la misma forma, resaltó que esta propuesta parece ser un componente recurrente de las campañas anteriores del PIP.

En la conferencia de prensa, luego de la Asamblea Nacional del PIP el pasado domingo, Dalmau respondió a estos comentarios.

Dalmau reiteró en que los puertorriqueños merecen saber la raíz de esta deuda.