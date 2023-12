Presidente del Comité Municipal de Caguas por el PNP oficializa su aspiración a la alcaldía

El presidente del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Caguas, Roberto López Román, anunció hoy, domingo, su aspiración a la alcaldía de la ciudad criolla para las elecciones del 2024.

López Román oficializó su candidatura acompañado por el presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, miembros del liderato de la colectividad, familiares, amigos y seguidores.

“Llegó la hora de que Caguas vuelva a ser penepé. Llegó la hora de que Caguas tenga un alcalde que le responda a su gente y le devuelva la esperanza al pueblo. Caguas está reclamando un líder con visión de pueblo y ese es Roberto López. Roberto ha escuchado al pueblo y sabe los problemas que aquejan a la ciudad y cómo resolverlos. Él ha visitado cada rincón de Caguas y viene con fuerza para ganar esa alcaldía”, aseguró el gobernador.

Mientras, López Román se mostró seguro y confiado en que saldrá vencedor en las elecciones generales porque ha estado visitando a la gente y conversando sobre sus propuestas.

“Seré un alcalde que trabajará por el mejor bienestar de todos, presentando propuestas y soluciones para mejorar nuestra infraestructura vial y trabajando de la mano de Pierluisi para que tengamos mejores programas educativos, mayor desarrollo económico y sobre todo, una ciudad en donde sus residentes y visitantes se sientan seguros”, manifestó.

El candidato a alcalde del PNP aseguró que Caguas lleva décadas bajo un gobierno municipal liderado por “un alcalde ausente que dice presente en los momentos que representan una oportunidad para él”. Asimismo, manifestó que William Miranda Torres, actual líder municipal perteneciente al Partido Popular Democrático (PPD), “obstaculiza al gobierno central” y “no presenta ideas, alternativas y soluciones a los problemas por el bien de su municipio”.

Según anunció López Román, su agenda de trabajo está encaminada a fomentar el desarrollo económico y la creación de empleos. Además, de contar con un plan de iniciativas para garantizar y fortalecer la seguridad en las comunidades. De igual forma, puntualizó que le dará especial atención al deporte y al desarrollo de las bellas artes como elementos esenciales para combatir los males sociales.

“Yo nací y me crié en Caguas. Conozco a mi pueblo, a la gente. Sé las necesidades que tenemos. He escuchado los reclamos de un pueblo que está deseoso de que haya un cambio. Es por eso que estoy presentando mi aspiración para convertirme en el próximo alcalde de esta ciudad. Soy un servidor público de vocación, inspirado en el servicio a la gente, sin consideraciones políticas o su estatus económico. He visitado todas las comunidades, donde me he reunido con los líderes de nuestro pueblo, no tan solo del PNP, sino también, del Partido Popular. El mensaje ha sido el mismo: quieren un alcalde presente, un alcalde que dé la cara por su gente, un alcalde que ponga a Caguas primero”, expresó López Román.

El presidente del PNP en Caguas tiene una maestría en Ciencias Políticas y se encuentra en proceso de disertación de estudios doctorales en historia en la Universidad Internacional de la Florida.