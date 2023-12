Urgen que sistema de salud “en fracaso” sea prioritario en la agenda de candidatos políticos

El sistema de salud de Puerto Rico “es un desastre” y “va en picada al punto de no regreso”, conforme al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, por lo que entiende indispensable que los candidatos políticos enfoquen su mira en implementar un modelo nuevo o reestructurar el actual.

Esto luego de que el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, anticipara esta semana, en entrevista “Punto por Punto” con Metro Puerto Rico, que una administración suya pondría fin al sistema sanitario actual, pues “tiene que ser tratado como un sistema de salud universal”.

“Que venga el candidato que sea del partido que sea, está obligado a rediseñar y reconceptualizar el modelo que tenemos. O el que tenemos hay que cambiarlo, revaluarlo, rediseñarlo o traer uno nuevo universal. Pero no podemos quedarnos con lo que tenemos ahora”, urgió Díaz Vélez.

“No hay tiempo para más. O hacemos un plan universal y le metemos mano a esto, o reconsideramos y hacemos legislación para rediseñar el que tenemos”, insistió.

El licenciado Luis Pizarro, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), coincidió con que el sistema de salud de la isla enfrenta múltiples retos, particularmente en el área de financiamiento, por tanto, “el licenciado Dalmau y todos los candidatos van a estar llamados a mirar y a evaluar cómo mejorar la situación actual”.

En cuanto a la propuesta de un plan universal de salud para el país, Díaz Vélez sostuvo que la idea es buena, pero que “prometerlo por prometerlo le falta el respeto a la gente”.

El galeno considera que la variante de pagador único de los sistemas universales de salud resultaría una ruta viable, mas su implementación tendría que estar precedida por una propuesta exhaustiva y la aprobación federal necesaria.

“Hay que hacer un concepto bien alto calibre, de alta transformación, donde muchas agencias que hoy existen desaparecerían, se integrarían a ese modelo. Eso hay que trabajarlo, no meramente como una promesa sencilla, hay que trabajarlo con tiempo”, dijo.

Díaz Vélez comunicó que el Colegio de Médicos Cirujanos se encuentra trabajando en una propuesta del modelo de pagador único para eventualmente presentársela a los políticos como alternativa.

El médico hizo hincapié en que el sistema actual está en deterioro debido a que “está dirigido a hacer dinero. Está basado en que la salud es un objeto de oferta y demanda, como el petróleo. Como si fuese parte de la economía”.

No obstante, el concepto de un plan universal de salud plantea preocupaciones ante la posible puesta en jaque de los fondos federales que se utilizan para sufragar los servicios médicos, como Medicaid y Medicare Advantage.

“Hay que estar seguros de que no se trastoca la habilidad de Puerto Rico utilizar esos fondos federales. Lo que se vaya a cambiar no puede cambiar los requisitos federales porque al final del camino, la ley federal va por encima de la local, y no podemos poner en riesgo los fondos que se reciben para salud porque entonces, sí, que colapsaría el sistema de salud de Puerto Rico”, advirtió el presidente de la CCPR.

El PIP ya lo había propuesto este cuatrienio

Mientras el candidato a la gobernación por el PIP abrió nuevamente la discusión en torno a un plan médico universal, ya el legislador de su partido, Denis Márquez Lebrón, lo había propuesto en el cuerpo cameral en enero de 2021.

El Proyecto de la Cámara 113 propone establecer un seguro de salud universal que brinde una cobertura básica en beneficio de la ciudadanía, y crear el Fondo Nacional de Inversión en Salud Pública e Investigación.

No obstante, cuando la medida fue discutida en vistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, los portavoces de la rama ejecutiva del gobierno expresaron oposición total.

Durante su ponencia, el subsecretario de Salud, Félix Rodríguez Schmidt, sostuvo que la propuesta legislativa no es cónsona con los criterios de Medicaid, por lo que pondría en riesgo los fondos federales.

Díaz Vélez recordó que “dependemos tristemente de que Estados Unidos acepte que Puerto Rico implemente un sistema universal o de pagador único porque nuestros fondos, en su gran mayoría, dependen de Estados Unidos”.

“Si Estados Unidos llega a algún acuerdo (para) que se pueda implementar, en Puerto Rico, un modelo de sistema universal o de pagador único, por ahí es que tenemos que empezar”, subrayó.