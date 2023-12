Pierluisi dice que por “debilidad” el PPD presentará solo cuatro candidatos a acumulación en la legislatura

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el viernes que está convencido de que van a conseguir que los 6 senadores y representantes por Acumulación de su colectividad saldrán electos.

El Partido Popular Democrático (PPD) decidió que presentará cuatro por Acumulación.

“Me parece que eso es una señal de debilidad de parte del PPD. Nosotros entendemos que, primero, somos el partido de mayoría. Tenemos más afiliados que cualquier otro partido. Estamos organizados totalmente a nivel de los 78 municipios. Hemos tenido tres convenciones en los tres años que llevamos en este cuatrienio. Hemos tenido dos asambleas generales, todas bien concurridas. De igual manera, hemos tenido tres reuniones de la Junta Estatal del partido. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Tenemos el mejor equipo electoral en Puerto Rico, liderado por Vanessa Santo Domingo. Así que no tenemos por qué estar anticipando un escenario en el que no logremos que seis de nuestros candidatos a la Cámara por acumulación y seis de nuestros candidatos al Senado por acumulación prevalezcan”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“La meta que tenemos es retomar el control de Cámara y de Senado.El control de Cámara y de Senado El control de Cámara y de Senado Y retener la fortaleza, o sea, la gobernación. Y todo indica que vamos encaminados a eso. En el lado del Partido Popular, pues ahí lo que se ha visto es que no han podido ni tan siquiera reorganizar sus estructuras en prácticamente la mitad de los municipios. Sus actividades no son lucidas, no son concurridas. Así que, ¿qué más puedo decir? O sea, no me sorprende que estén resignados a un máximo de cuatro representantes y cuatro senadores por acumulación”, añadió.

El gobernador insistió en que la elección de 2020 no puede utilizarse como barómetro.

De otra parte, rechazó que el juicio que comienza el 11 de diciembre de la exrepresentante, María Milagros Charbonier Laureano y los casos de Nestor Alonso, Nelson del Valle; las convicciones de los exalcaldes Angel Pérez Otero, Reinaldo Vargas y Javier García (Guaynabo, Humacao y Aguas Buenas, respectivamente), afecten las posibilidades de su partido.

“No, lo que vemos en la corrupción, recurrentemente, es que es una falla individual. No son fallas colectivas, son fallas individuales. Las personas fallan y tienen que responder ante el pueblo y tienen que responder ante las autoridades de ley y orden. Si no son los federales, somos nosotros, en el gobierno de Puerto Rico, los que investigamos y procesamos. Así que yo pienso que esos casos son individuales. O sea, en su momento se verá ese caso de la exrepresentante y ya veremos cuál es el resultado del mismo”, sostuvo.

El gobernador expresó que ninguno de sus jefes de agencia, hasta el momento, ha recibido algún señalamiento, por corrupción.

“Gracias a Dios y al desempeño de los funcionarios de mi administración, en mi administración no ha habido señalamiento a alto nivel alguno. Nada, cero, ninguno ha fallado. Si fallara alguno, yo no voy a tener contemplaciones, porque tenemos que ser todos bien firmes en contra de la corrupción y lo vamos a hacer”, concluyó.