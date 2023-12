Jenniffer González critica $300 millones para AES y dinero de desganche para LUMA

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón criticó el viernes que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) supuestamente le dará 300 millones de dólares a la generadora eléctrica con carbón Applied Energy Systems (AES) para su nuevo contrato, pero no había dinero disponible para bajarle el costo de la energía eléctrica a los abonados.

“Hace unos meses atrás yo propuse que se hiciera un pago de los fondos que no se han utilizado pero que se separaron para el pago de deuda para reducir o eliminar el cargo delegado que se piensa imponer por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a la factura de cada consumidor… En aquel momento todos los jefes de agencias del gobierno de Puerto Rico se opusieron a esa idea diciendo que no se podían utilizar fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica ni fondos del Fondo General, ni fondos que tuvieran que ver con energía para hacer este tipo de pagos. Pero ahora aparecen 300 millones para estos de AES”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Que ahora se quiera pagar para que esta compañía no se vaya porque produce energía, pero aparecieron los fondos para hacer ese pago. Voy a decir pago para no decir rescate. Yo creo que estas cosas deben ser discutidas públicamente. Y que no puede ser que apliquen para una compañía privada pero para que el consumidor no tenga que pagar el aumento en el pago de la luz, no aplique. Yo creo que si el gobierno va a tomar una decisión tiene que ser consistente. Si no pueden sacar los chavos de la AEE para el pago, eliminarle el cargo de la luz a la gente o bajarle el cargo de la luz, ¿por qué pueden aparecer para otra compañía privada?”, añadió.

González Colón también criticó que se destinaran fondos de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para que el consorcio de LUMA Energy realice despeje de vegetación en las servidumbres.

“Yo estoy consciente que uno de los principales problemas que tiene Puerto Rico ahora mismo es la demanda energética y la falta de generación de casi 700 ‘megawatts’. Y por eso peleé tanto para que tuviéramos casi 18 billones de dólares en fondos federales para mejorar nuestra infraestructura eléctrica, que no era para podar árboles en LUMA. Eran fondos para hacer subestaciones, arreglar plantas, transmisión y distribución. Que ahora la mayoría de esos fondos se vayan a utilizar en cortes de desganche que es importante, pero me preocupa cuánto se va a destinar para eso, para una compañía privada y no para obra y mejora permanente, que aumente la capacidad de generación en Puerto Rico”, sostuvo.

Más temprano, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó que su administración tenga algo que ver con la decisión de publicar censurado la enmienda al contrato entre la generadora con carbón Applied Energy Systems (AES) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Pierluisi Urrutia alegó que los borrones en el documento los hizo el Negociado de Energía y no tiene ningún problema conque se publique en su totalidad.

“Que todo salga a la luz pública irrespectivamente de su contenido, pues eso es decisión del negociado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“¿A usted no le molesta entonces que salga a público todo el contenido?”, se le preguntó.

“No, porque eventualmente el negociado tomará su decisión y lo que va a pasar es lo que yo acabo de decir, que vamos a tener más energía renovable, en este caso generada por AES, y que no va a haber un impacto en la factura de la luz”, añadió.

El gobernador insistió en que no hay un rescate financiero a la empresa y rechazó otra vez un aumento en la factura de la luz.

“Aquí esta lloviendo sobremojado. No hay tal supuesto rescate. No se va a reflejar esto en la factura de la luz. Lo que se está haciendo es, precisamente, cumpliendo con la Ley de Política Pública Energética. La Ley 17 del año 2019, si mal no recuerdo. Sí, creo que es de siempre, pero es la Ley 17, la de Política Pública Energética. Esa ley exige, y así se va a cumplir, que la planta de AES se apaga, se desconecta totalmente para el final del 2027. Esa planta genera cerca del 25 por ciento de la energía que se consume en Puerto Rico. El costo de la energía que genera esa planta es el más bajo en Puerto Rico. Esos son datos irrefutables. Entonces, obviamente, nos estamos preparando para cuando llegue el día que haya que apagar esa planta. Y la enmienda al contrato que está revisando el Negociado de Energía, precisamente lo que hace es eso, propiciar que se dé esa conversión de fuente de energía. Y otra vez, en cuanto a un pago adicional o costo adicional, es mínimo. Es ínfimo y no se debe reflejar en la factura de la energía”, sostuvo.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, exigió al gobierno que desista de ocultar información sobre el rescate económico que desde el año 2022 está ofreciendo a la empresa Applied Energy Systems (AES).

“La delegación legislativa del PIP, y muchas otras organizaciones, denunciamos las negociaciones en cuartos oscuros de la administración Pierluisi para el rescate económico de AES comprometiendo recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sometí dos resoluciones (R. del S. 472 y R. del S. 473) para que el Senado rechazara dicho rescate, investigara las sospechosas negociaciones entre la AEE y la empresa carbonera y representara el interés público que el Ejecutivo ha dejado atrás en aras de proteger a la privatizadora. Las resoluciones no fueron aprobadas”, dijo Santiago Negrón en declaraciones escritas.

Explicó que en el 2021, el presidente de AES, Jesús Bolinaga Serfaty, envió varias comunicaciones a la AEE en la que expresó que su empresa sufría de un grave problema de flujo de efectivo y que su situación económica se deterioraba significativamente. Solicitaba el auxilio del gobierno de Puerto Rico para que en medio del grave problema de la deuda pública, se protegiera a AES de la bancarrota.

Santiago Negrón recordó que en el 2021 el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de AES y el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, negaron que estuvieran negociando y que existiera un rescate a la corporación. “El tiempo confirmó que mentían”, añadió.

Como evidencia, señaló la portavoz del PIP, están las enmiendas al contrato de AES que ha firmado la AEE, diseñadas para proteger a la planta de carbón, que por disposición de ley tiene que cesar operaciones en el año 2027. “En este proceso de casi dos años para gestar uno de los peores casos posibles de mantengo corporativo, han sido cómplices la gerencia de la AEE y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), utilizando como único argumento la protección a AES”, explicó la senadora.

“Para agravar la situación, la intervención del Negociado de Energía se ha dado de forma cuestionable, convocando atropelladamente a vistas públicas, para que el público comente documentos en los que la información esencial —unas 90 líneas de texto— está tachada. Se encubre, por ejemplo, de cuánto será el aumento en el propuesto pago adicional a AES. Es engañoso un proceso en el que se invita a opinar sobre información que el Negociado encubre”, puntualizó.

Varias organizaciones comunitarias también han denunciado que el gobierno se apresta a otorgarle millones de dólares a AES por su proyecto de placas solares en suelos agrícolas como parte del rescate, en condiciones que pudieran representar un trato distinto al provisto a otras propuestas.

La senadora independentista envió una carta al presidente del Negociado de Energía, ingeniero Edison Avilés Deliz, en la que exige que se desclasifique el documento y se otorguen 30 días para que las personas puedan participar.

“Los comisionados y comisionadas del Negociado tienen en sus manos convertir el proceso en uno transparente y justo. La única preocupación del estado para ser la socialización de las pérdidas de AES: que el pueblo pague por su incompetencia gerencial y por su insistencia en prolongar una forma de generación que es económica y ambientalmente insostenible”, finalizó Santiago Negrón.