Denuncian paralización de cirugías en Hospital Universitario por falta de personal

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz Vélez, denunció que el Hospital Universitario Dr. Ramon Ruiz Arnau (HURRA) no está realizando cirugías hoy, martes, por falta de personal médico.

“Recibí noticias de varios de los cirujanos del centro médico que no han podido operar durante la mañana de hoy porque no hay camas, no hay personal en el Hospital Universitario”, aseguró Díaz Vélez en entrevista con Radio Isla 1320AM.

El presidente del gremio médico explicó que los profesionales de la salud son los encargados de brindar el alta hospitalaria y, al carecer de empleados, esto ha provocado que no haya camas disponibles.

“No hay suficiente personal para poder dar de alta a los pacientes que están en el proceso y esas camas quedar disponible para las cirugías que están en proceso [...] Si no está la cama disponible, tu no puedes operar un paciente”, sostuvo.

Díaz Vélez sentenció que tras los cambios administrativos en el centro de salud están reclutando jóvenes sin experiencia que suelen improvisar.

“Reclutaron, pero se les fueron un montón de enfermeras extraordinarias y ahora están reclutando gente joven que no tiene nada de experiencia y, ahora, quién les va a dar esa experiencia que necesitan”, comentó el médico, quien agregó que la situación es común durante la época festiva, pero que no trabajaron un plan de contingencia a tiempo.

El presidente de la organización colegiada también denunció que los doctores están recibiendo cartas de una aseguradora sobre unos medicamentos llamados “Leuprorelina”, “Triptorelina” y “Leuprolida” para que el médico los compre y luego se los facture a ese plan médico. Los tres medicamentos se utilizan para el tratamiento de cáncer de próstata, problemas del endometrio y/o fibromas uterinos. Asimismo, no precisó de cuál aseguradora se trata.

“Si tengo un paciente con cáncer de próstata y tengo que darle Lupron (Leuprorelina), la primera dosis, que es cada tres meses, vale $2,000 dólares. La segunda dosis que es más alta vale $8,000 dólares. Pretenden que el médico compre el medicamente, se lo ponga el paciente y luego se lo facture al plan para ver si le da la gana de reembolsártelo o si te lo reembolsan completo”, manifestó el también cardiólogo, quien puntualizó que habló con Medicare y le dijeron que el medicamento está cubierto.

“Indigna el abuso de la aseguradora. No estamos hablando de un medicamento de $10 dólares, $15 dólares, estamos hablando de miles de dólares como si los médicos fueran empresas millonarias. Aquí la empresa millonaria es la aseguradora”, afirmó Díaz Vélez.