Administrador del CFSE confirma planes para acogerse al retiro

El administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Jesús Rodríguez Rosa, confirmó el martes, su deseo de acogerse al retiro próximamente, tras haber cumplido 40 años de trabajo en el servicio público.

“Culminado un proceso de análisis e introspección acerca de los logros alcanzados en la Corporación estos pasados seis años, y habiendo cumplido con todos los requisitos para mi jubilación, evalúo seriamente la posibilidad de retirarme del servicio público en las próximas semanas”, manifestó Rodríguez Rosa en declaraciones escritas.

Rodríguez Rosa descartó categóricamente que su eventual salida de la Corporación guarde relación con alguna investigación en curso en el Departamento de Justicia y aseguró que fue él quien ha hecho el o los referidos correspondientes al Secretario de Justicia y/o demás agencias fiscalizadoras cuando se entiende que son esas agencias las que tienen la competencia para atender determinados asuntos.

“La decisión que eventualmente tome será producto, únicamente, de una reflexión en la que ningún factor ajeno a mi familia y a la transformación alcanzada en la Corporación formará parte”, culminó el administrador.

Finalmente, en cuanto a la fecha en que se estaría produciendo su jubilación, dijo que espera en los próximos días poder informarla para, entre otras cosas, dar espacio a una transición ordenada en la dependencia.

Más temprano el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, había adelantado que en algún momento Rodríguez Rosa dejaría el cargo para retirarse.

“Él ha expresado que quería, que quiere retirarse hace tiempo, ya sabíamos. En estos días puede ser, o sea, yo no tengo la renuncia con una fecha de efectividad a la mano, pero me consta que ‘Chu’, que Jesús Rodríguez desea básicamente retirarse del Gobierno. Ahora mismo, si mal no recuerdo, él está en vacaciones, pero estoy siendo totalmente transparente”, dijo Pierluisi Urrutia en una entrevista radial (NotiUno).

“No, aquí no hay molestia. Yo fui el que lo nombre, o sea, yo recomendé su nombramiento y sí, siempre ha gozado de mi confianza. Lo defendí cuando en la pasada administración le habían pedido la renuncia y yo lo defendí aquel entonces, entonces le di la confianza”, mencionó.

Según el gobernador, cuando se haga efectiva la renuncia, se hace una recomendación a la Junta de Directores del Fondo para aceptar o no la designación.