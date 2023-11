Puerto Rico Ferry anuncia lanzamiento del registro de residentes de Culebra

Para garantizar que todos los residentes elegibles de Culebra y el personal esencial eviten pagar las tarifas municipales de no residentes requeridas por el Impuesto Ambiental de Culebra, Puerto Rico Ferry anunció este jueves, que el cobro de las tarifas de no residentes por viajes a Culebra se extenderá y entrará en vigor a partir del martes 2 de enero de 2024. Esto es para garantizar que todas las solicitudes de residentes se procesen correctamente antes de implementar el cobro de tarifas para no residentes.

Hasta la fecha, Puerto Rico Ferry ha recibido solicitudes de más de 900 personas y ha ofrecido más de 10 días de asistencia en persona y registro en el terminal para los residentes de Culebra. A medida que continúen las solicitudes y aprobaciones, Puerto Rico Ferry ofrecerá asistencia adicional para el registro en persona durante los siguientes días y horarios:

En el Alcaldía de Culebra:

Viernes 1 de diciembre: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Lunes 4 de diciembre al sábado 9 de diciembre: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Lunes 11 de diciembre al sábado 16 de diciembre: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Lunes 18 de diciembre al viernes 22 de diciembre: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

En el Terminal de Ferry en Culebra:

Sábado 23 de diciembre: 12:00 p.m. – 4:30 p.m.

Martes 26 de diciembre al sábado 30 de diciembre: 12:00 p.m. – 4:30 p.m.

Para registrarse, los residentes de Culebra primero deben completar un registro de residente ante el Municipio de Culebra. Una vez confirmado por el Municipio, los residentes recibirán un certificado de residencia que deberán presentar junto con una identificación gubernamental válida con foto a Puerto Rico Ferry al realizar la solicitud. Los residentes deben completar el proceso de solicitud y aprobación antes de comprar boletos de residente para recibir la tarifa de residente con descuento.

Una vez que los residentes reciban su certificado de residencia del Municipio de Culebra, pueden solicitar el registro de residentes de Puerto Rico Ferry en www.puertoricoferry.com/culebra-resident-registry/ o entregando una solicitud impresa con toda la documentación requerida en persona en la boletería. Las solicitudes en línea y las preguntas frecuentes también están disponibles en www.puertoricoferry.com.

Se recomienda a los residentes, comerciantes y personal esencial de Culebra que se registren lo antes posible para garantizar que el tiempo de procesamiento permita su aprobación para comprar boletos con tarifa de residente con descuento antes del 2 de enero. La aprobación de la solicitud puede demorar hasta catorce (14) días.

Todas las demás políticas de Puerto Rico Ferry permanecen vigentes tanto para los viajeros residentes como para los no residentes.