Joseph Acabá habla sobre su experiencia en el espacio

Joseph Acabá, el astronauta puertorriqueño y jefe de astronautas de la NASA. demostró que, con perseverancia y disciplina, los sueños pueden ser una realidad.

Sin embargo, su trayecto no comenzó directamente con las ciencias. Acabá fue maestro y comentó que “estaba muy feliz” haciendo ese trabajo. Incluso, consideró que esa iba a ser su carrera.

“Mi yo más joven jamás se hubiera imaginado que podía estar haciendo algo como esto. Incluso, mi yo un poco más maduro llegando a la universidad y comenzando mis primeros empleos”, confesó.

No obstante, su vida tomó un giro luego de ver una publicación de la NASA. Buscaban educadores y Acabá decidió lanzarse.

En fin, siempre quiso ser un astronauta, pues esa chispa nació en su niñez.

Siempre tuvo el deseo, pero jamás pensó que ahora esa sería su realidad. Unas películas que tenía su abuelo sembraron ese sueño.

“Cuando era joven, vi las misiones de Apolo en películas viejas que tenía mi abuelo. Creo que ese fue la primera chispa que hizo que me interesara por el espacio”, reflexionó.

Luego, tuvo varios meses de entrenamiento para lograr a cumplir esa meta. Ir al espacio.

“Solicité y lo logré, si no lo intentaba, jamás hubiera estado aquí”, dijo.

Acabá recuerda sus momentos en el espacio

“Es brutal. Cuando ves al planeta por primera vez te quita el aliento”, aseguró el astronauta al contar sus vivencias.

Tanto fue el impacto de esta experiencia que Acabá motiva constantemente a los jóvenes a viajar al espacio.

“Estar en el espacio es increíble, estaba hablando con unos jóvenes esta mañana, si tienes una oportunidad de ir al espacio. Vas a querer ir. Es una experiencia increíble, el cuerpo se acopla bastante rápido, sientes que nacimos para ir al espacio. Y, claro, tienes la vista de nuestro planeta. Que es sencillamente, asombroso, que no puedes conseguirlo en ninguna otra parte”, reiteró.

Acabá recordó haber estado cerca de 300 días en el espacio. No obstante, en una de sus misiones pudo ver el impacto que tuvo el huracán María en el archipiélago.

“En mi última misión, ocurrió el huracán María, que pasó por la Isla. Pude verlo desde el espacio, y cuando lo ves, se ve muy hermoso. Pero, sabemos que hay gente viviendo y sufriendo por debajo de este fenómeno natural. Teniendo familia y amistades aquí, fue muy difícil”, recordó.

Una vez el huracán pasó por la isla, el astronauta aseguró que podía notar un antes y un después.

“Una vez que pasó el huracán, usualmente, se puede ver -el país- desde el espacio, porque el país estaba alumbrado. Pero, estaba oscuro todo el tiempo. Cerca de seis meses después, fue bonito ver como todo se restauraba poco a poco. Iba alumbrándose poco a poco. Ese fue al final de mi misión”, reveló.

Por otra parte, informó que, a pesar de haber estado meses en el espacio, su humanidad se reforzó. Incluso, los astronautas se mantienen comunicados con sus allegados, por medio de una videollamada una vez en semana.

“Cuando ves al planeta desde el espacio, se refuerza esa humanidad. No es algo que pierdes, se queda contigo”, reafirmó.

Busca motivar, enseñar y ser un modelo a seguir

Acabá dedica parte de su tiempo en incentivar a los jóvenes a incursionar en el mundo de las ciencias y tecnología.

Es por ello que el puertorriqueño visitó a la isla para ser parte de La 5ta edición de la Cumbre de Investigación e Innovación.

“Es increíble formar parte de este evento y apoyar sus esfuerzos. Ayudar a los jóvenes para que se motiven en el mundo de las ciencias, pero también hablar con compañías sobre las oportunidades con NASA y, no solo con NASA, sino en otros ámbitos de aquí de la isla. Poder regresar y apoyar, es un honor para mí poder hacerlo”, manifestó.

Asimismo, informó que siempre trata de regresar y “hacer actividades con distintas organizaciones” para inspirar y agradecer todo el apoyo que la comunidad puertorriqueña le ha brindado.

“La isla me ha apoyado tanto. Han abrazado mi historia, me han apoyado a través de todas mis misiones. Es realmente un honor para devolverle a mi comunidad que me ha apoyado por tantos años”, expresó.

Acabá continuó haciendo historia cuando obtuvo el puesto de Jefe de la Oficina de Astronautas.

“Siendo la primera persona de color en tener este rol, es un buen símbolo de lo que las personas pueden lograr. Todo lo que hago, espero, que sirva como modelo a seguir para que estudiantes puedan inspirarse. ‘Si Joe lo pudo lograr, también es una posibilidad para mi’”, sostuvo.

Acabá comentó que, si podría, iría al espacio mañana.