Anuncian fondos para proyectos de conservación de costas, hábitats y corales

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, informó hoy, miércoles, que tres organizaciones locales recibirán $1,463,300 de dólares en subvenciones federales para conducir proyectos de conservación de costas, reconstrucción de hábitat y preservación de corales en Puerto Rico.

La copresidenta del Caucus de los Océanos de la Cámara baja federal envió una carta al director ejecutivo de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre (NFWF, por sus siglas en inglés) en apoyo a los tres proyectos que solicitaron los fondos.

“Confío en que estas tres propuestas de subvenciones ayudarán a avanzar los esfuerzos en curso para desarrollar capacidad y resiliencia en las comunidades costeras de Puerto Rico. Por lo tanto, solicito respetuosamente que la NFWF dé la debida consideración a los proyectos […]”, lee parte de la carta firmada por González Colón.

Ahora, Inc. recibirá $671,100 dólares para su proyecto “Building Capacity for Ridge to Reef Resiliency in Puerto Rico’s Moist Forest”. El proyecto apoya los esfuerzos de restauración en el barrio Carite en Guayama y la ecorregión de bosque húmedo tropical de la región central y este de Puerto Rico. Esta iniciativa beneficiaría a especies en peligro de extinción como el guaraguao de bosque, la boa puertorriqueña y la planta Capá Rosa. A su vez, el proyecto desarrollaría junto a las comunidades y voluntarios un plan de implantación para la resiliencia costera.

Mientras, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat obtendrá $292,200 dólares para el proyecto “Developing a Comprehensive Blight Mitigation and Habitat Restoration Plan in Caño Martín Peña”. El proyecto mejorará los esfuerzos de mitigación y de restauración de hábitat en ocho comunidades costeras aledañas al Caño Martín Peña en San Juan.

Por su parte, Sail for Reefs, Inc. rcibirá $500,000 dólares para el proyecto “Assessing Coral Nursery and Restoration to Increase Community Resilience in Puerto Rico”, lo que permitirá realizar evaluaciones de arrecifes y pruebas de viabilidad para determinar futuros esfuerzos de restauración de coral a mayor escala en el Arrecife Metropolitano de San Juan en el norte de Puerto Rico y así aumentar la resiliencia de comunidades costeras en Loíza, Carolina y San Juan.

Los fondos provienen del National Coastal Resilience Fund (NCRF), un programa conjunto entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el NFWF que provee fondos federales para proyectos que mejoren la resiliencia de las comunidades costeras y el hábitat de peces y vida silvestre a través de todos los Estados Unidos.

Desde su establecimiento en el 2018, el NCRF ha invertido sobre $7.4 millones de dólares en subvenciones federales para apoyar 12 proyectos costeros en Puerto Rico, incluyendo iniciativas para restaurar corales, manglares, yerbas marinas y sistemas de dunas.