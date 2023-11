“La agenda la dicta el pueblo”: Juan Zaragoza ante respuesta de Jesús Manuel sobre debatir de inmediato

El senador y aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, respondió a las expresiones de Jesús Manuel Ortiz sobre la posibilidad de un debate entre ambos de cara a la contienda primarista del año electoral.

Zaragoza invitó a Ortiz a un debate en el mes de diciembre luego de que este anunciara su aspiración a la gobernación esta mañana. Posteriormente, en entrevista con Metro Puerto Rico el presidente del PPD dijo que él “dicta su agenda” y que determinará el momento en que se lleve a cabo el debate.

“En los procesos de primarias y de elecciones todo este tema de los foros y los debates siempre llevará su su momento. Cuando me corresponda participar durante el proceso lo haré. Pero por supuesto lo que no va a pasar es que vaya a permitir que nadie me dicte la agenda”, dijo el también presidente del PPD. Ortiz recordó que Zaragoza lo endosó en su momento para la presidencia de la colectividad.

Ante esto, el senador le respondió en el programa “El poder del pueblo” (TeleOnce) que el pueblo que está pidiendo que hable sobre los temas importantes de cara a las elecciones del 2024.

“Yo creo que él está confundido porque yo no soy el que estoy dictando la agenda, la está dictando el país porque cuando yo camino por la calle, la gente lo que me dice es cómo usted va a solucionar el problema del Departamento de Educación, cómo va a solucionar el problema de Salud, criminalidad, costo de vida. Yo no soy el que está pidiendo que se expliquen las propuestas, las ideas...eso es lo que pide la gente”, expresó el senador.

En sus redes sociales, Zaragoza también publicó un mensaje donde asegura que está dispuesto a un debate frente al presidente del PPD.

“La agenda la dicta el pueblo. Los populares y todos los puertorriqueños exigen en estos tiempos candidatos que expongan sus propuestas y las defiendan. Pedir un voto sin estar dispuesto a ello es pedir un voto de fe ciega. El País merece más y si queremos un mejor gobierno debemos comenzar exigiendo mejores campañas centradas en ideas, propuestas y cómo ejecutarlas. Yo estoy listo para defender mis propuestas y las posiciones que he asumido en el servicio público. Estoy disponible para en todo foro exponer mis posiciones con capacidad, honestidad y sobre todo con el compromiso de trabajar por un mejor Puerto Rico”, añadió a través de X (antes Twitter).

Esta mañana, el presidente del PPD anunció oficialmente su aspiración a la gobernación de Puerto Rico, lo que provoca una primaria en la colectividad frente al senador y exsecretario del Departamento de Hacienda.

Entrevista a Jesús Manuel Ortiz en Metro Puerto Rico