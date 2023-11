Aixa Vázquez dedica emotivo mensaje a Julio Rivera Saniel y Jorge Gelpí Pagán

La periodista de Noticentro al Amanecer en Wapa TV, Aixa Vázquez, acudió a las redes sociales para dedicarle un mensaje conmovedor a sus amigos y compañeros de trabajo, Julio Rivera Saniel y Jorge Gelpí Pagán, quienes cumplen años hoy, jueves.

“Hoy celebramos la vida de dos extraordinarios colegas y compañeros de trabajo a quienes también tengo el privilegio de llamar amigos desde hace más de 20 años. Queridos @julioriverasaniel y @jorgegelpi deseo para ambos bendiciones, salud y larga vida. ¡Los admiro, respeto y quiero! #FelizCumpleaños 🥳🥳”, escribió Vázquez en su Instagram.

El periodista Julio Rivera Saniel le comentó en la publicación “Querida Aixa, muchas gracias por los deseos y por tu amistad. Un abrazo grande😍”.

Mientras que Gelpí Pagán le escribió a Vázquez “@aixavaz MIL gracias Titi!!! Sabes que te quiero, te admiro y te respeto. Ahhh! Y de vez en cuando, te leo la mente. TE QUIERO Rubia!!!”.

Jorge Gelpí Pagán subió a su story de Instagram una publicación junto a Rivera Saniel deseándole un feliz cumpleaños. Mientras que Rivera Saniel publicó una historia en Instagram en la que escribió “El gran George también cumple. ¡Felicidades broder!”.

Ambos periodistas recibieron un mensaje de felicidades por parte de la reportera Sylvia Verónica Camacho, quien publicó dos historias de Instagram felicitando a Rivera Saniel y a Gelpí Pagán.

Por otro lado, Julio Rivera Saniel realizó una publicación con motivo de la celebración de su cumpleaños en la que se mostró agradecido por su familia y profesión. También, deseó a sus seguidores un Feliz Día de Acción de Gracias.

“📍¡Llegaron los 47! 🎉🎊🎂Y su llegada me reconfirma que, como dice aquello, “la vida es un minuto”. ¡Que gran privilegio ese de seguir sumando años a la vida! Y lo hago feliz y agradecido. Por la bendición de la familia, el honor de servir a mi país desde la profesión que amo y la salud. No hace falta mucho más, ¿cierto?¡Feliz Día de Acción de Gracias!”, publicó Rivera Saniel en su cuenta de Instagram.

Al igual que Rivera Saniel, Jorge Gelpí Pagán publicó a sus redes para hacer una foto con un mensaje en celebración de su cumpleaños en el que dio las gracias por su familia y amigos.

“¡Hoy llegué a los 44! 🎂 🎉 🥂Y llego con la bendición de tener salud; una familia maravillosa, buenos amigos y todo un familión y seguidores que me profesan su cariño diariamente en este y otros espacios.Agradezco a Dios por todo lo que me ha dado; por lo que fue, por lo que no se dio y por lo que vendrá.Aspiro a ser un mejor ser humano; a minimizar mis errores y potenciar mis virtudes y, a sabiamente reconocer que soy ¡BENDECIDO y AGRADECIDO!¡Feliz Acción de Gracias Familia!🦃🍁🙏🏼”, escribió el periodista en su Instagram.

Rivera Saniel y Gelpí Pagán recibieron múltiples felicitaciones en los comentarios de su publicación, incluyendo buenos deseos de colegas como Normando Valentín, Mónika Candelaria, Celimar Adames y Tatiana Ortiz.