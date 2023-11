Presidente del Senado acude al Tribunal Supremo para que nombren presidente en propiedad de la CEE

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, recurrió al Tribunal Supremo para presentar nuevamente la demanda contra el gobierno de Puerto Rico, representado por el gobernador Pedro Pierluisi para que se nombre un presidente en propiedad en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Dalmau Santiago solicita que se dicte sentencia declaratoria en la que declaren la plaza de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones vacante e impida que persona alguna pueda ejercer las funciones de la presidenta hasta que culmine el proceso de designación, consejo y consentimiento.

Asimismo, tiene como petición que dispongan que el gobernador de Puerto Rico tiene la obligación constitucional de designar a los a los funcionarios de jefatura de la CEE y la Asamblea Legislativa la facultad de pasar consejo y consentimiento sobre las designaciones.

Por otra parte, pide que se dicte cualquier otra orden y remedio que entiendan sea procedente en derecho.

Este caso fue presentado el 16 de noviembre ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan donde peticionaba que la presidenta alterna se abstenga de continuar ejerciendo funciones como presidenta en propiedad, puesto que requiere el consejo y consentimiento de la Rama Legislativa, para el que ella no fue confirmada.

Para el mes de octubre, el presidente senatorial había presentado un recurso similar donde el Tribunal de Primera Instancia determinó que la presidencia interina de Jessika Padilla Rivera en la CEE “puede extenderse hasta tanto se nombre y tome posesión un Presidente en propiedad, o hasta que se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curso y que culmina el 14 de noviembre de 2023, lo que ocurra primero.”

Sin embargo, el gobernador aún no ha nombrado un presidente y la Sesión Ordinaria culminó por lo que el presidente senatorial presentó el nuevo recurso.

Gobernador volverá a presentar candidatos a presidir la CEE

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el pasado jueves que someterá en los próximos días una terna para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones.

“Vamos a estar haciendo designaciones. Vamos a someter una terna de 3 candidatos adicionales para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Como funciona esto, es que se le someten a los comisionados electorales de los 5 partidos, ese es el primer paso. Veremos si hay consenso. Mientras no haya consenso, mientras la Legislatura no actúe, la presidenta alterna, la juez Jessika Padilla tiene todo el poder en ley para dirigir los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones. En eso me voy a mantener hasta en el Tribunal Celestial”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia insistió que si hay una vacante a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones no ha sido por su culpa.

“Vamos a estar cumpliendo con el proceso de someter a otros candidatos y yo espero que los demás, todos los que participan de este proceso sean razonables, sean prudentes y razonables. Si quieren tener a alguien en propiedad, pues que cooperen, porque obviamente quien designa es este servidor y pueden seguir entorpeciendo todas mis designaciones y nos vamos a quedar en el mismo sitio, ¿De cuándo acá todos los que yo designó entonces, no pueden recibir el visto bueno?, Eso de por sí, lo que denota es que no hay razonabilidad, que no hay prudencia. No puede ser que todos los que yo designó todos los jueces que yo designo, no están aptos, eso es lo que se ve, es una intransigencia, unas ganas de obstruir mientras yo vea esa actitud, mantengo a la juez Padilla a cargo como presidente”, sostuvo.