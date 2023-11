PNP defiende aspiraciones políticas del coronel Roberto Rivera

Varios miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), salieron en defensa del coronel del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Roberto Rivera, tras denuncias sobre sus aspiraciones políticas por parte del Partido Popular Democrático (PPD).

Esto luego de que el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz y la subsecretaria del PPD, Yaramary Torres, solicitaron el martes al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres y al Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, a que apliquen la norma de separación de sus posiciones en la uniformada al coronel Roberto Rivera Miranda luego de haber anunciado su incursión en la política partidista.

Por su parte, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, junto al subsecretario, Gabriel Rodríguez Aguiló, el candidato a la alcaldía de Arecibo, el representante José ‘Memo’ González Mercado, y el senador por acumulacion, Gregorio Matias, defendieron al coronel del Negociado de la Policía.

“Hoy vemos nuevamente cómo el liderato de turno del Partido Popular Democrático busca solo salir en la prensa. El Coronel Rivera Miranda tiene todo el derecho de aspirar a un escaño en la legislatura municipal de Arecibo. Recordemos que ese cuerpo legislativo es uno que no es a tiempo completo, que son los ciudadanos quienes donan de su tiempo por mejorar la calidad de vida de los residentes de los municipios. No hay, repito, no hay ninguna prohibición para que este destacado Coronel de la Policía pueda aspirar a un puesto en la Legislatura de Arecibo”, dijo Torres Montalvo.

“Este es un policía de vocación, con un extenso y destacado récord de servir al Pueblo de Puerto Rico. Es un honor para mi que el coronel Rivera Miranda diera el paso de ayudar a nuestro municipio de Arecibo. Su experiencia y capacidad son únicas. El que algunos miembros del partido popular, porque sabemos que no son todos, pretenden penalizar a una persona por solamente querer ayudar a su pueblo es un acto bajo, aun para ellos”, destacó González Mercado.

“Lanzar argumentos falsos con el único fin de intentar, porque no lo lograran, de manchar el buen nombre de este excelente servidor público, es una muestra adicional del desespero que tienen algunos miembros del partido popular ante el anuncio el viernes pasado de la candidatura a alcalde de González Mercado. El Secretario General del PPD sabe que no hay impedimento legal alguno para que el coronel Rivera Miranda aspire a un escaño en la Legislatura Municipal de Arecibo”, sostuvo Rodríguez Aguiló, quien también es el Portavoz Alterno del PNP en la Cámara de Representantes.

“El alcalde de Arecibo, en su desespero porque sabe que será derrotado en el 2024, seguirá en sus intentos de hacerle daño al Coronel Roberto Rivera, un hombre íntegro que le ha servido a la Policía por 38 años, sabiendo él y el liderato del PPD, que no hay impedimento alguno para que el coronel Rivera aspire a una posición electiva siempre y cuando no haga campaña política en horas laborables”, expresó Matias.

“Sobre este particular, con mi candidatura al Senado en el 2020, se estableció precedente donde claramente se puede participar activamente en la política partidista siempre y cuando no lo hiciera en uniforme ni en horas laborables y solo necesitaba una licencia si resultaba electo”, añadió el Senador.

Rivera Miranda, forma parte de la plancha política presentada por el actual representante José “Memo” González quien ahora ha decidido aspirar a la alcaldía de Arecibo.

Medios de prensa señalaron el sábado que Figueroa López no tenía conocimiento de la movida del coronel Rivera Miranda, puesto que él no lo informó previamente, como debió haber hecho.